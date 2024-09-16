Удары Storm Shadow по РФ: Британия хочет заручиться поддержкой Италии - Bloomberg

Премьер-министры Великобритании и Италии обсудят использование Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов по России, пишет Bloomberg.

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Премьеры Британии и Италии обсудят разрешение Украине на удары по территории РФ / Коллаж: Главред, фото: Министерство обороны Великобритании, Офис президента Украины, x.com/Keir_Starmer

В понедельник, 16 сентября, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Италии Джорджа Мелони обсудят использование Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов по объектам в России. Об этом сообщило американское издание Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, британский премьер отправляется в Рим, чтобы заручиться поддержкой Италии в разрешении Киеву применять дальнобойное неамериканское оружие против страны-агрессора. Одной из ключевых тем обсуждения станет вопрос гибридных угроз со стороны России для Европы, а также восстановление Украины.

Визит Стармера в Рим происходит через несколько дней после его встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Тогда они обсуждали возможность использования Украиной ракет Storm Shadow с поддержкой навигационных данных США для ударов по России.

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По данным Bloomberg, британские официальные лица на днях проведут консультации с французскими и немецкими коллегами по этому вопросу.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми заявил, что обсуждение этой темы продолжится на заседании ООН в сентябре с участием союзников и президента Украины Владимира Зеленского. Ламми подчеркнул важность единой стратегии всех союзников для победы Украины.

Storm Shadow/SCALP EG - основные характеристики / Инфографика: Главред

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Разрешение на дальнобойные удары по России - что известно

Напомним, президент США Джо Байден не исключает, что Украине позволят использовать предоставленное дальнобойное оружие для ударов по целям вглубь России.

Однако 13 сентября советник Белого дома Джон Кирби заявил, что политика США относительно использования американского оружия для ударов по территории России не изменится.

Ранее сообщалось, что Великобритания частным образом приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям в России. О нем не объявляют официально, чтобы не было "лишних провокаций".

Финляндия и Швеция не ограничивают Украину в использовании своего оружия для ударов по России, заявили министры иностранных дел стран.

По состоянию на 15 сентября Украина не получила разрешения от Запада использовать дальнобойное оружие для ударов по России, подтвердил президент Владимир Зеленский. Хотя США рассматривают такой вариант, разрешения до сих пор нет. Зеленский заявил, что Украина хотела бы использовать это оружие для ударов по военным базам и аэродромам, с которых взлетают самолеты с управляемыми авиабомбами (КАБ).

В то же время российский диктатор Владимир Путин запугивает страны НАТО войной в случае ударов по России их ракетами. Однако Европа проигнорировала эти угрозы.

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