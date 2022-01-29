Украина – не пешка в битве США и РФ: CNN заявил о разногласиях администраций Байдена и Зеленского

Байден раздражен поведением Зеленского, а президент Украины думает, что США готовят сделку с Россией по Донбассу - американские СМИ / УНИАН

Между администрациями президента США Джо Байдена и украинского главы государства Владимира Зеленского нарастает напряженность из-за трактовки ситуации с возможным военным вторжением РФ в Украину. В Киеве считают, что Украину используют как пешку в противостоянии Вашингтона с Москвой и требуют более серьезной поддержки. Байден и его советники раздражены заявлениями Зеленского, который "преуменьшает" вероятность прямой агрессии России. В то же время Штаты считают свои предупреждения о российской угрозе Киеву и санкциях против Москвы эффективным механизмом сдерживания.

Об этом говорится в материале CNN, в котором американские журналисты ссылаются на неформальные заявления собеседников в администрации Байдена и Офисе Зеленского.

"Украину беспокоит, что ее используют в качестве пешки в борьбе Вашингтона и Москвы"

В статье речь идет о том, что согласно источникам, между администрацией США и Офисом президента Украины Зеленского стала нарастать напряженность из-за разных точек зрения на публичную оценку информации американской разведки, согласной которой Россия может готовить полномасштабную военную операцию против украинского государства.Читайте такжеРоссия может в любой момент напасть на Украину - Белый дом

"Источники сообщили CNN, что между Зеленским и официальными лицами администрации Байдена нарастает напряженность на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично освещать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить крупномасштабное нападение на Украину", - указывается в материале.

Более того, как утверждают журналисты со ссылкой на свои источники, Украина обеспокоена тем, что ее используют как пешку в геополитическом противостоянии между США и Россией.

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Вашингтон пытается максимально помогать Киеву, поставляя военную технику и предоставляя дополнительной финансирование, однако некоторые официальные лица из команды Зеленского не особо благодарны такой помощи.

Украине было бы выгодно, если бы США ввели санкции против российского газопровода Северный поток-2, а не транслировали свою риторику о военном вторжении РФ, которая не только не помогает, но и негативно влияет на экономику государства.Читайте такжеУгроза военного вторжения России: Зеленский обратился к украинцам и призвал не паниковать

"Киеву было бы гораздо выгоднее принять активные сдерживающие меры, такие как немедленные санкции против "Северного потока", чем настойчивые устные предупреждения о неизбежной войне в течение последних нескольких месяцев, которые не дают никакого сдерживания, а фактически непреднамеренно негативно влияют на украинскую экономику", - отмечают в CNN, ссылаясь на советника Зеленского.

"Байден и советники раздражены поведением Зеленского"

Кроме того, указывается, что президент США Байден и его советники раздражительно отреагировали на публичные заявления президента Украины Зеленского, который "преуменьшает" риск военной угрозы России и допускает плохо завуалированные выпады в адрес главы Белого дома.

В Вашингтоне считают, что публичные предупреждения об угрозе российской военной атаки, а также угрозы в адрес России по санкциям – это эффективный инструмент сдерживания.Читайте такжеУгроза захвата РФ Харькова, Одессы, Днепра и дата 20 февраля: в ВСУ предупредили об опасном сценарии

Один из американский чиновников, как говорят журналисты, задался вопросом, зачем Украина просит дополнительные вооружения, если в Киеве говорят, что обстановка с военной угрозой России не изменилась.

"У нас есть вопросы: почему вы начинаете ссору с США? Почему вы сливаете и искажаете информацию, когда США – один из ваших единственных настоящих друзей? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?" – сказал чиновник из Штатов.

Отношения Украины и США на фоне угрозы военного вторжения России

27 января состоялись телефонные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом. В CNN поспешили сообщить, со ссылкой на свои источники, что переговоры прошли "не очень хорошо".

Дескать, Байден и Зеленский не могли согласовать точки зрения по вопросу "уровней риска" возможной российской атаки.

Спикер Совета национальной безопасности США Эмили Хорн в ответ сказала, что информация анонимных источников не соответствует действительности.

Пресс-секретарь Банковой Сергей Никифоров также опроверг такие сведения и призвал верить официальной информации сторон.

В Politico опубликовали статью, в которой говорится, что Зеленский опасается, что американцы сознательно преувеличивают угрозу военного вторжения России в Украину с целью заключения Вашингтоном и Москвой сделки относительно Донбасса. Отмечается, что в команде Зеленского растет раздражение в отношении администрации Байдена в том числе и после того, как Госдеп отозвал семьи дипломатов.

В ходе пресс-конференции с представителями западных СМИ президент Украины Зеленский подверг критике иностранных журналистов за распространение паники в ситуации с войсками России у украинских границ и сказал, что у него нет противоречий с главой Белого дома Байденом.