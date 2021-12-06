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"Украина – новый Афганистан для РФ" и удар по СП-2: Байдену назвали план по диалогу с Путиным

6 декабря 2021, 08:47
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США защитят Украину в случае удара России, и Путин должен это четко понимать, сказала Джонни Эрнст.

Джо Байден
В Конгрессе США советуют Байдену на переговорах с Путиным действовать решительно / Фото Reuters

Президент США Джо Байден должен дать решительный отпор агрессивным действиям РФ в отношении Украины и проявить сильную позицию на переговорах с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Если Москва решится на прямое военное вторжение на территорию украинского государства, это станет ошибкой "исторического масштаба". Украина может стать новым Афганистаном для России в том случае, если в Кремле примут военное решение. Байден должен сказать Путину, что США могут остановить проект Северный поток-2 и защитят Украину. Об этом заявили в американском Конгрессе.

В эфире американского телеканала CNN американские сенаторы поделились своей точкой зрения относительно сценария будущих переговоров президента Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным. Они призвали лидера США действовать решительно.

Читайте такжеВстречи Байдена и Путина не будет: в Кремле объяснили ситуацию по переговорам лидеров США и РФВ частности, сенатор-"демократ", представитель Комитета по иностранным делам Крис Мерфи считает, что если РФ все-таки пойдет на новую военную интервенцию в Украину, Москва совершит ошибку "исторического масштаба". Украинское государство может превратиться в новый Афганистан для России. Вопрос поддержки Украины будет зависеть от действий Конгресса.

"Украина может стать новым Афганистаном для России, если Москва решит двигаться дальше. И от нас в Конгрессе зависит, будем ли мы с Украиной дипломатическими, политическими и военными партнерами", - отметил парламентарий.

Впрочем, он также добавил, что верит в политическое урегулирование конфронтации и считает важными переговоры Байдена с Путиным, которые должны состояться в скором времени.

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Представитель Комитета вооруженных сил, сенатор от "республиканцев" Джонни Эрнст заявила, что Байдену следует "дать отпор очень агрессивным действиям России" и призвала его действовать решительно в ходе переговоров с Путиным.

По ее мнению, глава Белого дома должен предупредить хозяина Кремля о серьезных последствиях шагов Москвы в отношении Киева для проекта СП-2.

"Он должен сказать Владимиру Путину, что мы не позволим продолжить проект Северный поток-2 и что нам нужно, чтобы он знал и понимал, что мы защитим Украину и предоставим ей помощь", - подчеркнула Джонни Эрнст.

Смотрите видео ТСН – в США заявили о плане России по военному вторжению в Украину при участии 175 тысяч военных

Переговоры Байдена и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва настаивает на проведении встречи Владимира Путина с главой Белого дома Джо Байденом. Переговоры понадобились Кремлю из-за, дескать, ситуации у границ Украины и якобы угрозы НАТО российским кордонам.

В администрации США отрицали встречу Байдена с Путиным и возможность проведения телефонных переговоров. Спикер Белого дома Джен Псаки говорила, что в Вашингтоне ничего не знают о планах по диалогу лидеров США и России.

Впрочем, позже в Белом доме объявили о том, что переговоры Байдена и Путина состоятся 7 декабря. В ходе диалога президент США намерен заявить Путину о поддержке территориальной целостности Украины в ситуации с концентрацией войск у границ украинского государства.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что диалог Байдена и Путина рассматривается Америкой в контексте "возможности для дипломатии и лидерства". США готовы поддержать Украину в случае военного вторжения РФ и ищут возможность новых поставок Киеву летального оружия.

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