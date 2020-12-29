Умер Пьер Карден: чем запомнился легендарный кутюрье

Известному модельеру было 98 лет.
Во Франции в весьма почтенном возрасте скончался легендарный модельер-кутюрье Пьер Карден. Об этом журналисты узнали от членов семьи.
Известному модельеру было 98 лет. Карден скончался в Американском госпитале в пригороде Парижа.
Причина смерти Кардена и детали его будущих похорон пока не разглашаются.
Пьер Карден: биография
Пьер Карден родился 2 июля 1922 в Италии. Во Францию семья переехала в 1924 году.
Он не был женат.
Карьеру модельера Карден начал с должности помощника портного. Признания он добился уже к 23-м годам. После этого и рискнул отправиться покорять Париж.
Прорывом в профессиональной карьере считается год, когда Кардену доверили изготовить костюмы для фильма "Красавица и чудовище" мэтра Жана Кокто.
Был ведущим модельером дома моды Кристиан Диор.
Именно Кардену современная мода обязана трендом на очки, туники и одежду нестандартного кроя.
Собственный дом моды Пьер Карден открыл в 1950-м. Сегодня его модный дом имеет представительства более чем в 100 странах мира. Представлен его бренд и в Украине. Прославился своими эксцентричными яркими показами.
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Пьер Карден: интересные факты и цитаты
Карден был одним из пяти самых известных за рубежом французов.
Дружил с Россией: впервые в СССР побывал в 1963 году. Всего приезжал в страну более 30 раз (шил костюмы для ведущих российских театров), а в 2013 получил российский орден Дружбы за вклад в укрепление российско-французских связей.
Цитаты Пьера Кардена:
- Мое имя стало важнее, чем я сам.
- У меня в России множество хороших друзей, и всегда меня там принимали с теплотой.
- Богатство кружит голову лишь кретинам — мне же нужны деньги лишь для того, чтобы творить.
- Мы раздеваем мужчин и женщин, мы их больше не одеваем.
Потери 2020 года
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- Знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса. Во время визита в Латвию талантливый кинорежиссер заразился коронавирусом и умер в ночь на 11 декабря.
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