Умер Пьер Карден: чем запомнился легендарный кутюрье

Пьер Карден умер - чем запомнился модельер / GettyImages

Во Франции в весьма почтенном возрасте скончался легендарный модельер-кутюрье Пьер Карден. Об этом журналисты узнали от членов семьи.

Известному модельеру было 98 лет. Карден скончался в Американском госпитале в пригороде Парижа.

Причина смерти Кардена и детали его будущих похорон пока не разглашаются.

Пьер Карден: биография

Пьер Карден родился 2 июля 1922 в Италии. Во Францию семья переехала в 1924 году.

Он не был женат.

Карьеру модельера Карден начал с должности помощника портного. Признания он добился уже к 23-м годам. После этого и рискнул отправиться покорять Париж.

Прорывом в профессиональной карьере считается год, когда Кардену доверили изготовить костюмы для фильма "Красавица и чудовище" мэтра Жана Кокто.

Был ведущим модельером дома моды Кристиан Диор.

Именно Кардену современная мода обязана трендом на очки, туники и одежду нестандартного кроя.

Собственный дом моды Пьер Карден открыл в 1950-м. Сегодня его модный дом имеет представительства более чем в 100 странах мира. Представлен его бренд и в Украине. Прославился своими эксцентричными яркими показами.

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Пьер Карден: интересные факты и цитаты

Карден был одним из пяти самых известных за рубежом французов.

Дружил с Россией: впервые в СССР побывал в 1963 году. Всего приезжал в страну более 30 раз (шил костюмы для ведущих российских театров), а в 2013 получил российский орден Дружбы за вклад в укрепление российско-французских связей.

Цитаты Пьера Кардена:

Мое имя стало важнее, чем я сам.

У меня в России множество хороших друзей, и всегда меня там принимали с теплотой.

Богатство кружит голову лишь кретинам — мне же нужны деньги лишь для того, чтобы творить.

Мы раздеваем мужчин и женщин, мы их больше не одеваем.

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