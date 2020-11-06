Умер сатирик Михаил Жванецкий

Михаилу Жванецкому было 86 лет / Фото: Global Look Press

Знаменитый писатель-сатирик, народный артист Украины и народный артист России Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет.

Как сообщает российский телеканал Дождь, о смерти Жванецкого сообщили близкие друзья сатирика. Также смерть артиста подтвердил концертный директор Олег Сташкевич.

В начале октября Олег Сташкевич рассказал, что Жванецкий решил закрыть свою передачу и прекратить концертную деятельность из-за того, что он перестал справляться с творческой нагрузкой.

"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену", - сказал тогда представитель сатирика.Читайте такжеМихаил Жванецкий - биография, творчество и личная жизнь

Российская певица Алла Пугачева выразила свои соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого.

"Вот и всё. Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моём сердце", - написала она в своем Instagram.

Михаил Жванецкий

Михаил Жванецкий – знаменитый писатель-сатирик, народный артист Украины и России. Родился в 1934 году в Одессе, работал в Одесской филармонии.

В 1960-х годах сотрудничал с театром Аркадия Райкина. Позже сатирик работал с Виктором Ильченко и Романом Карцевым, для них Михаил Жванецкий написал более 300 произведений. После этого он решил начать самостоятельную карьеру.

Сатирик Михаил Жванецкий стал еще более популярным в годы перестройки. Его политическая сатира отличалась особой для советских реалий остротой и философской глубиной. Жванецкий сам писал свои произведения и исполнял их со сцены.

В последние годы вел программу Дежурный по стране, которая выходила на экраны в ночное время до декабря 2019 года на телеканале Россия 1.

Автор книг Встречи на улицах, Год за два, моя Одесса и других.

В 2012 году Жванецкий стал народным артистом России.

В 2019 году Михаил Жванецкий подверг критике политический строй РФ, заявив, что страна в ущерб народу инвестирует в развитие военной сферы и погрязла в тотальном беззаконии.