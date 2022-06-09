Унижать Путина не опасно, давление по максимуму поставит военную машину РФ на колени – Расмуссен

Путин понимает только язык силы и единства - Расмуссен / Коллаж УНИАН, Reuters

Североатлантический альянс должен помочь Украине выиграть войну с Россией. Для этого нужно оказывать максимальное давление на Москву, предоставляя Киеву оружие и усиливая санкции. Нужно ввести эмбарго на газ и нефть, чтобы поставить военную машину страны-агрессора на колени. Нельзя допустить затяжной войны, поскольку в таких конфликтах Путин и Москва являются экспертами. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

В интервью Sky News он рассказал о том, что НАТО следует помочь Украине для ее победы над Россией. Путин понимает только язык силы и единства.Читайте такжеУкраину убивают, мы будем отвечать: Зеленский ответил на призывы Макрона "не унижать" Россию

"Поэтому мы должны продолжать оказывать максимальное давление на Россию путем поставок всего оружия Украине и прекращения торговли с Россией", - считает политик.

По его словам, решение Евросоюза запретить около 75% импорта российской нефти является абсолютно правильным шагом. Далее нужно запустить эмбарго на нефть и газ.

"Это поставит военную машину Путина на колени", - считает Рассмуссен.

В ответ на слова Макрона, который сказал, что унижать Путина опасно, бывший генеральный секретарь НАТО отметил, что умиротворение диктаторов не приводит к миру. Наоборот, такие прецеденты вдохновят других диктаторов.

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"Опасно ли унижать Путина? Нет. Создание прецедента, согласно которому агрессор может добиться территориальных приобретений посредством мирного соглашения после проведения неоправданной войны, только подбодрит и других диктаторов. Вот это будет очень опасным сигналом", - объяснил Расмуссен.

Также он добавил, что наиболее серьезным риском остается затяжная война, поскольку "Путин и Россия являются экспертами в затяжных, тлеющих, замороженных конфликтах".Читайте такжеЛенд-лиз уже на подходе: через неделю-две Украина получит оружие, которое нужно ВСУ – Жданов

Он добавил, что Путин при таком сценарии будет пытаться дестабилизировать и ослабить Украину. Чтобы этого не допустить, нужно предоставить все оружие, которое необходимо украинской армии.

"Я думаю, что целью Путина может быть продолжение дестабилизации и ослабление Украины посредством затянувшегося конфликта. Сейчас это самый большой риск, и поэтому мы должны поставить все оружие, которое необходимо Украине", - подчеркнул Андерс Фог Расмуссен.

Макрон призвал "не унижать" Россию

Французский президент Эммануэль Макрон ранее сказал, что Россию, мол, не нужно сейчас унижать, чтобы потом была возможность быстро вывести Москву из изоляции. Он назвал военное вторжение в Украину "исторической и фундаментальной ошибкой" главы Кремля Владимира Путина.

"Я думаю, и я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя - это одно, а смочь выбраться из этого - трудный путь", - отметил Макрон.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призывы избегать унижения РФ могут унизить не только Францию, но и другие страны, которые придерживаются такой же точно позиции. По мнению дипломата, изоляция России принесет мир и спасет жизни.

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