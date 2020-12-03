В Армении сделали заявление о статусе Нагорного Карабаха

Армения настаивала на решении вопроса о самоопределении проживающего в Карабахе народа в течение 26 лет, утверждают в МИД.
Конфликт в Нагорном Карабахе окончательно завершится только после того, как международное сообщество примет решение о праве проживающего в регионе народа на самоопределение на своей территории.
Об этом заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян в четверг, 3 декабря, комментируя ситуацию с урегулированием вопроса нагорно-карабахской войны, сообщает Арменпресс.
По его словам, Ереван в течение 26 лет призывал международное политическое сообщество признать право коренного народа, проживающего в Нагорном Карабахе, на самоопределение. Поэтому конфликт будет завершен только после того, как народу будет предоставлена такая возможность.Читайте такжеНагорный Карабах – территория Азербайджана: Путин сделал заявление
"Конфликт будет считаться урегулированным только в том случае, если право на самоопределение, осуществляемое народом Арцаха, будет признано международным сообществом. Во время войны международное сообщество укрепило и углубило то восприятие, на котором мы настаивали на протяжении 26 лет. Это вопрос свободных и достойных людей, живущих на своей исторической родине", - подчеркнул дипломат.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Наиболее серьезное за последние годы обострение нагорно-карабахского конфликта произошло 27 сентября и продлилось до 9 ноября. После взятия Баку стратегически важного города Шуши, Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий.
- В армяно-азербайджанском конфликте Армения потерпела поражение и вынуждена была отдать Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы.
- Российский президент Владимир Путин заявил, что вопрос статуса Нагорного Карабаха будет определен позже.
- Во Франции считают, что статус Карабаха должен определяться только после того, как стороны урегулируют ряд проблемных моментов.