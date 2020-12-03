В Армении сделали заявление о статусе Нагорного Карабаха

В Армении объяснили свою позицию по вопросу статуса Нагорного Карабаха / Reuters

Конфликт в Нагорном Карабахе окончательно завершится только после того, как международное сообщество примет решение о праве проживающего в регионе народа на самоопределение на своей территории.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян в четверг, 3 декабря, комментируя ситуацию с урегулированием вопроса нагорно-карабахской войны, сообщает Арменпресс.

По его словам, Ереван в течение 26 лет призывал международное политическое сообщество признать право коренного народа, проживающего в Нагорном Карабахе, на самоопределение. Поэтому конфликт будет завершен только после того, как народу будет предоставлена такая возможность.Читайте такжеНагорный Карабах – территория Азербайджана: Путин сделал заявление

"Конфликт будет считаться урегулированным только в том случае, если право на самоопределение, осуществляемое народом Арцаха, будет признано международным сообществом. Во время войны международное сообщество укрепило и углубило то восприятие, на котором мы настаивали на протяжении 26 лет. Это вопрос свободных и достойных людей, живущих на своей исторической родине", - подчеркнул дипломат.

Конфликт в Нагорном Карабахе