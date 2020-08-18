В Беларуси активисты показали огнестрельные ранения: жуткие фото

В Беларуси активисты, которые принимали участие в массовых акциях протеста и получили тяжелые ранения после жестких мер силовиков, показали журналистам следы огнестрельных ранений.

Как сообщает Tyt.вy, один из пострадавших вспоминает, что 11 августа он ехал в машине вместе с братом недалеко от станции метро "Каменная горка" в Минске. На одной из улиц их подрезал тонированный микроавтобус, из него выскочили шестеро силовиков и сразу начали бить стекла в автомобиле.

"Был сильный удар в спину, оказалось, что это был выстрел. Нас вытащили из машины, забросили, как дрова, в микроавтобус пластами. Наша машина осталась на дороге. В один момент брату стало плохо, он сказал, что задыхается", – рассказал брат пострадавшего.

Раненому беларусу на месте помощь оказали волонтеры. Однако впоследствии пришлось ехать в больницу, чтобы извлечь резиновую пулю.

"Врачи говорили, что пуля могла попасть в сердце, там небольшое расстояние до него было", — сообщил брат раненого.

Другой пострадавший рассказал, что получил огнестрельное ранение шеи и ожог. Если бы пуля попала на несколько сантиметров правее, то мужчина мог бы умереть.

"Когда отходил, у меня сковало дыхание, я начал выбегать из дыма, отбежав на 20−25 метров, обратился к первому встречному человеку, он ужаснулся, сказал крепко держать шею и бежать искать скорую", – рассказал он.

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Третий собеседник получил ранение в бок осколком светошумовой гранаты, а затем его силовики расстреляли резиновыми пулями в спину.

"Меня ранило осколком гранаты в левый бок. Я упал, фонтан крови полился изо рта, был очень сильный ушиб легкого, и при каждом вздохе все сопровождалось кровью. Меня какие-то девушка и парень отвели к кафе, там, где кинотеатр "Аврора". Я уже просил людей, чтобы они на видео записали обращение к родителям, потому что думал, что Богу душу отдал", – сказал он.

Напомним, во вторник, 18 августа, на белорусском правовом портале появился список из 25 страниц, в котором указаны фамилии силовиков, получивших медали от президента Беларуси Александра Лукашенко за "Безупречную службу".

Медали силовики получили на фоне волны насилия в Беларуси, где после оглашения результатов выборов вспыхнули массовые протесты, сопровождавшиеся волной насилия со стороны силовиков в адрес белорусских граждан.