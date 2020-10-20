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В Беларуси оценили риски закрытия транспортного сообщения с Украиной

20 октября 2020, 14:25

Кроме Украины, маршрутное сообщение могут временно ограничить с Польшей и Литвой.

Беларусь,флаг
В Беларуси заявили о востребованности маршрутов в направлении Украины, Литвы и Польши / Скриншот видео с youtube.com

Белорусские власти не исключают временной приостановки международных маршрутов с Украиной, Польшей и Литвой в связи с усилением рисков, связанных с распространением эпидемии Covid-19.

Об этом заявил гендиректор предприятия Минсктранс Виктор Тозик, сообщает Белта.

По его словам, на многих международных направлениях в связи с эпидемией коронавирусной инфекцией движение маршрутов уже остановлено. Белорусы все еще могут отправиться в Украину, Польшу и Литву, однако не исключено, что пассажирские перевозки в данных направления также ограничат.Читайте такжеУжесточение карантина в Украине: будет ли запрет на въезд и возвращение украинцев домой из-за границы

"Но обстановка ухудшается, поэтому сначала будем выполнять требования по дистанцированию пассажиров, а потом посмотрим. Надеемся, маршруты не придется закрыть, потому что они востребованы пассажирами", - добавил Тозик.

Украина-Беларусь новости

  • В связи с нестабильной политической ситуацией в Беларуси президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, обеспечивающий комплекс мероприятий по привлечению белорусских IT-специалистов. Согласно указу главы государства, правительство должно разрешить данной категории граждан пребывать на территории Украины до 180 дней в год и получать вид на жительство по упрощенной схеме.
  • В связи с этим в МИД Беларуси вызвали украинского посла Игоря Кищзима и вручили ему ноту, в которой Минск выразил обеспокоенность решением Зеленского и обвинил Украину в "недружественных шагах".
  • В Беларуси считают, что отъезд IT-специалистов может стать серьезным ударом для белорусской экономики. Именно поэтому у Лукашенко продемонстрировали такую жесткую реакцию на указ Зеленского.

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