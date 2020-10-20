В Беларуси оценили риски закрытия транспортного сообщения с Украиной

Кроме Украины, маршрутное сообщение могут временно ограничить с Польшей и Литвой.
Белорусские власти не исключают временной приостановки международных маршрутов с Украиной, Польшей и Литвой в связи с усилением рисков, связанных с распространением эпидемии Covid-19.
Об этом заявил гендиректор предприятия Минсктранс Виктор Тозик, сообщает Белта.
По его словам, на многих международных направлениях в связи с эпидемией коронавирусной инфекцией движение маршрутов уже остановлено. Белорусы все еще могут отправиться в Украину, Польшу и Литву, однако не исключено, что пассажирские перевозки в данных направления также ограничат.Читайте такжеУжесточение карантина в Украине: будет ли запрет на въезд и возвращение украинцев домой из-за границы
"Но обстановка ухудшается, поэтому сначала будем выполнять требования по дистанцированию пассажиров, а потом посмотрим. Надеемся, маршруты не придется закрыть, потому что они востребованы пассажирами", - добавил Тозик.
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