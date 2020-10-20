В Беларуси оценили риски закрытия транспортного сообщения с Украиной

В Беларуси заявили о востребованности маршрутов в направлении Украины, Литвы и Польши / Скриншот видео с youtube.com

Белорусские власти не исключают временной приостановки международных маршрутов с Украиной, Польшей и Литвой в связи с усилением рисков, связанных с распространением эпидемии Covid-19.

Об этом заявил гендиректор предприятия Минсктранс Виктор Тозик, сообщает Белта.

По его словам, на многих международных направлениях в связи с эпидемией коронавирусной инфекцией движение маршрутов уже остановлено. Белорусы все еще могут отправиться в Украину, Польшу и Литву, однако не исключено, что пассажирские перевозки в данных направления также ограничат.Читайте такжеУжесточение карантина в Украине: будет ли запрет на въезд и возвращение украинцев домой из-за границы

"Но обстановка ухудшается, поэтому сначала будем выполнять требования по дистанцированию пассажиров, а потом посмотрим. Надеемся, маршруты не придется закрыть, потому что они востребованы пассажирами", - добавил Тозик.

Украина-Беларусь новости