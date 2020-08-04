Вздрогнул весь город: в столице Ливана прогремели жуткие взрывы

О жертвах пока информации не поступало. Известно, что как минимум несколько человек пострадали – их посекло осколками.
Сегодня вечером в столице Ливана городе Бейруте прогремели мощные взрывы в окрестностях городского порта.
Мощной взрывной волной были выбить стекла в окнах зданий, а в некоторых снесло перегородки. Очевидцы публикуют кадры из здания, в котором взрывной волной разрушило часть конструкций.
Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой.
Также СМИ сообщают, что по предварительным данным, в Бейруте могло взорваться хранилище нефти.
Есть ли жертвы, пока неизвестно, но как минимум несколько человек пострадали – их посекло осколками.
Кроме того, в сети пишут и о втором взрыве силой несколько десятков тонн тротила. Позже стало известно, что второй взрыв произошел недалеко от резиденции премьер-министра в центре города. На видео, которые публикуют очевидцы, огромная взрывная волна буквально сносит все на своем пути.