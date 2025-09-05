В Букингемском дворце траур: умерла герцогиня Кентская

В 2022 году Кэтрин стала старейшим членом британской королевской семьи после смерти Елизаветы II.

Умерла герцогиня Кентская / коллаж: Главред, фото: royal.uk, facebook.com/TheBritishMonarchy

Жена герцога Кентского скончалась на 93-м году жизни

На теннисном чемпионате Уимблдон герцогиня Кентская вручала трофеи

Букингемский дворец 5 сентября в Facebook сообщил о смерти герцогини Кентской – жены герцога Кентского, который является двоюродным братом покойной королевы Великобритании Елизаветы II.

"С глубокой скорбью Букингемский дворец сообщает о кончине ее королевского высочества герцогини Кентской", – говорится в некрологе.

Отмечается, что жена герцога Кентского мирно скончалась на 93-м году жизни вечером 4 сентября в Кенсингтонском дворце в окружении своей семьи.

"Король, королева и все члены королевской семьи присоединяются к герцогу Кентскому, его детям и внукам, скорбя об их утрате и с теплотой вспоминая преданность герцогини всем организациям, с которыми она была связана", – говорится в сообщении.

Как пишет BBC, в 2022 году Кэтрин стала старейшим членом британской королевской семьи после смерти Елизаветы II.

В течение своей жизни герцогиня Кентская выполняла королевские обязанности и была волонтером в благотворительной организации для бездомных.

На теннисном чемпионате Уимблдон она вручала трофеи и утешала тех, кто проигрывал в финалах.

Герцогиня также поддерживала различные музыкальные благотворительные организации.

У неё остались муж, герцог Кентский Эдвард (двоюродный брат покойной королевы Елизаветы II), которому 89 лет, а также двое сыновей и дочь.

