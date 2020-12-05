В Ереване на многотысячном митинге оппозиции пригрозили "разорвать предателя Пашиняна"

В Ереване прошел многотысячный митинг оппозиции

В субботу, 5 декабря, в центре Еревана состоялся митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Мы сегодня провозглашаем новый лозунг: "Армения без предателя Никола"", — цитирует ТАСС представителя оппозиции Гегама Манукяна.

Как сообщают армянские Telegram-каналы, организаторы митинга со сцены скандировали: "Армения без Никола".

Во время митинга выступил кандидат от оппозиции Вазген Манукян. В Армении его называют главным кандидатом в премьеры в случае отставки Пашиняна.

Манукян во время митинга заявил о том, что Пашинян каждый день приближал войну своими действиями.

"Война началась, мы могли выиграть войну, могли остановить войну с минимальным потерями. Но этого не произошло. Мир удивлен. Лидер, который проиграл, всё ещё не ушел в отставку", - подчеркнул Манукян.

Он считает, что после поражения Армении в войне за Карабах, Пашинян должен добровольно уйти в отставку.

Читайте такжеВ Ереване анонсировали новую войну с Баку и назвали причину поражения в Карабахе"Мы не можем отказаться от выполнения договоренностей (о прекращении огня в Карабахе, - ред.). Однако само заявление составлено плохо, там много упущений, пункты там неопределенные и дают возможность разной трактовки", - пояснил Манукян.

В то же время он подчеркнул, что Армении необходимо восстановить систему безопасности, а также отношения с Россией. Кроме того, он также призвал участвовать в коалициях против Турции.

"Если наше движение потерпит неудачу, разъяренный народ разорвет Пашиняна", - добавил Манукян.

После этого участники митинга начали шествие к резиденции Пашиняна, где он проживает с семьёй.

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Отметим, что в Армении начались протестные акции с требованием ухода Пашиняна. Поводом стало подписания договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября. По условиям документа, большая часть карабахских территорий перешла под контроль Баку. В Армении многие считают это капитуляцией и возлагают ответственность за случившееся на Пашиняна.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашение о завершении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, регион должны покинуть армянские вооруженные силы и воинские формирования НКР. На новой линии разграничения размещаются войска РФ.

История войны за Нагорный Карабах