В Грузии подсчитали голоса на местных выборах, в Тбилиси лидирует Каха Каладзе

На выборах в Тбилиси лидирует Каха Каладзе / УНИАН

В ЦИК Грузии завершился подсчет итогов голосования во втором туре местных выборов, состоявшихся в субботу. Победу в 19 из 20 муниципалитетов одержали кандидаты правящей партии "Грузинская мечта", в том числе и пяти самоуправляющих городах - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави.

Как сообщает Интерфакс, в Тбилиси во втором туре выборов мэра после подсчета 96,2% бюллетеней побеждает кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который набрал 55,5% голосов.

Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанор Мелия набрал в грузинской столице 44,5%.

В единственном Цаленджихском муниципалитете на западе Грузии победу в выборах одержал кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиоргий Харчилава.

Между тем в ночь на воскресенье лидеры ЕНД заявили, что не признают результатов второго тура местных выборов, так как они были сфальсифицированы властями. В воскресенье в ЕНД намерены объявить о дальнейших протестных действиях.

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Справка

С осени 2011 года Каладзе отошел от спорта и активно занялся политикой. Он вступил в ряды тогда оппозиционного движения "Грузинская мечта". В октябре 2012 года, после победы "Грузинской мечты" на парламентских выборах, занял должность вице-премьера и министра энергетики Грузии. 21 октября 2017 года Каладзе избрали новым мэром столицы Грузии, Тбилиси. Таким образом, после выборов 30 октября 2021 бывший футболист сохранит должность городского головы Тбилиси.

Читайте такжеГрузия "сдала" Зеленского из-за ареста СаакашвилиРанее сообщалось, что рядом с одним из избирательных участков Тбилиси напали на кандидата в мэры столицы Грузии Ника Мелия. Один из неизвестных подбежал к оппозиционеру со спины и ударил.

Инцидент произошел после отключения электроэнергии на избирательном участке №71 в Тбилиси. Незадолго до отключения, наблюдатель оппозиционной партии Единое национальное движение Георгий Ониани заметил вброс бюллетеней в урну.