В Иране заявили об опасности дружбы с Турцией для Азербайджана

В Иране заявили, что Эрдоган показал свое незнание истории, географии и специфики региона / Reuters

Чтение фрагмента стиха Араз-Араз президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Баку является опасным прецедентом для региона. Турецкий президент фактически поднял вопрос отделения от Ирана регионов, где проживают азербайджанцы, заставил усомниться независимость Азербайджана.

Как сообщает российское информагентство РИА Новости, бывший посол Ирана в республике Азербайджан Мохсен Пакаин заявил, что дружба Анкары и Баку может сыграть негативную роль для азербайджанского государства. Поэтому Азербайджану следует держаться подальше от Турции.

"Эрдоган чтением стихотворения показал незнание истории, географии, непонимание самого произведения и обстановки (региона – ред.). Он поднял острый вопрос отделения азербайджанских регионов от Ирана, а также поставил под сомнение независимость Азербайджанской Республики. Своей дружбой Анкара оказывает Баку медвежью услугу. Баку нужно остерегаться Анкары", - считает дипломат.Читайте такжеВойна в Нагорном Карабахе: Иран сделал предупреждение Армении и Азербайджану

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