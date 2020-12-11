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В Иране заявили об опасности дружбы с Турцией для Азербайджана

11 декабря 2020, 18:50

Эрдоган своими словами в Баку поставил под вопрос независимость Азербайджана, утверждает Мохсен Пакаин.

Эрдоган
В Иране заявили, что Эрдоган показал свое незнание истории, географии и специфики региона / Reuters

Чтение фрагмента стиха Араз-Араз президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Баку является опасным прецедентом для региона. Турецкий президент фактически поднял вопрос отделения от Ирана регионов, где проживают азербайджанцы, заставил усомниться независимость Азербайджана.

Как сообщает российское информагентство РИА Новости, бывший посол Ирана в республике Азербайджан Мохсен Пакаин заявил, что дружба Анкары и Баку может сыграть негативную роль для азербайджанского государства. Поэтому Азербайджану следует держаться подальше от Турции.

"Эрдоган чтением стихотворения показал незнание истории, географии, непонимание самого произведения и обстановки (региона – ред.). Он поднял острый вопрос отделения азербайджанских регионов от Ирана, а также поставил под сомнение независимость Азербайджанской Республики. Своей дружбой Анкара оказывает Баку медвежью услугу. Баку нужно остерегаться Анкары", - считает дипломат.Читайте такжеВойна в Нагорном Карабахе: Иран сделал предупреждение Армении и Азербайджану

Скандал между Ираном и Турцией

  • В пятницу, 11 декабря, Министерство иностранных дел Иранской исламской республики вызвало на разговор посла Турции из-за цитирования президентом Реджепом Эрдоганом фрагмента стихотворения Араз-Араз во время своего выступления на параде в Баку, посвященному победе Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте. Стихотворение считают лозунгом сепаратистов, которые отвергают идею единого тюркского народа.
  • В частности, цитата Эрдогана содержала упоминание о реке Аракс, которая проходит вдоль границы Ирана и Азербайджана. Реку, согласно части стихотворения, которую произнес турецкий президент, "отделили". Данный прецедент мог стать причиной недовольства со стороны официального Тегерана.
  • В Иране назвали "неприемлемым" заявление Эрдогана и провели с послом беседу. Дипломаты Тегерана подчеркнули, что времена территориальных споров давно в прошлом, а республика готова противостоять любым явлениям, которые касаются территориальной целостности Ирана.

Реджеп Тайип Эрдоган новости Турции новости Ирана новости Азербайджана
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