В Ирландии митингующие взяли "в плен" посла России

Дублин / скриншот

В столице Ирландии Дублине прошел митинг против войны в Украине под посольством России.

Во время митинга в здание посольства на авто прибыл посол.

Участники мероприятия его заблокировали, а авто накрыли флагами Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", – заявил Владимир Зеленский.

Также мэр столицы Украины Виталий Кличко призвал жителей Киева не выходить из домов или укрытий, поскольку Киев вступил в фазу обороны. Об этом киевский градоначальник рассказал во время экстренного брифинга.