В Казахстане начались массовые акции протеста: много задержанных

В Казахстане задерживают активистов

Во время массовых акций протеста в Казахстане задержали около 100 представителей незарегистрированной Демократической партии Казахстана и движения Оян, Казахстан.

Отмечается, что участники протеста собрались на площади Астана. Сначала задержали от 30 до 40 человек, пишет местное издание vlast.kz.

Кроме того, 70 представителей демпартии и не менее 20 участников движения Оян, Казахстан заблокировали на улице Сатпаева, между проспектами Достык и Назарбаева.

К заблокированным СОБРом участникам движения попытались прорваться два десятка молодых людей. Они пытались прорвать оцепление, однако в итоге всех участников группы - 21 человека - задержали правоохранители.

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Указано, что задерживали и тех, кто подходил ко дворцу Жастар. Здесь протестующим фактически собраться не дали.