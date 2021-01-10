В Казахстане начались массовые акции протеста: много задержанных

Активисты выступают против выборов в нижнюю палату парламента и местных выборов, которые проходили 10 января.
Во время массовых акций протеста в Казахстане задержали около 100 представителей незарегистрированной Демократической партии Казахстана и движения Оян, Казахстан.
Отмечается, что участники протеста собрались на площади Астана. Сначала задержали от 30 до 40 человек, пишет местное издание vlast.kz.
Кроме того, 70 представителей демпартии и не менее 20 участников движения Оян, Казахстан заблокировали на улице Сатпаева, между проспектами Достык и Назарбаева.
К заблокированным СОБРом участникам движения попытались прорваться два десятка молодых людей. Они пытались прорвать оцепление, однако в итоге всех участников группы - 21 человека - задержали правоохранители.
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Указано, что задерживали и тех, кто подходил ко дворцу Жастар. Здесь протестующим фактически собраться не дали.
- Отметим, в Казахстане протестуют против выборов в нижнюю палату парламента и местных выборов, которые проходили 10 января. Вышедших на протесты людей задерживали на улицах и отправляли в автозаки.
- Территория Казахстана унаследована от предков и ‒ главное богатство местных жителей, которым "никто извне не отдавал ее". Об этом написал казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев в статье для издания Егемен Казахстан.