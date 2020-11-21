В Китае похвастались, что побороли COVID-19 "кодом здоровья"

В Китае нашли механизм борьбы с коронавирусом / Фото Reuters

Глава Китая Си Цзиньпин предложил создать международный механизм взаимного признания "кодов здоровья" на основе результатов тестов на коронавирус (COVID-19).

Как пишет агентство Синьхуа, об этом сказал председатель КНР во время онлайн-саммита Большой двадцатки.

Отмечается, что код здоровья будет основан на "на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса маркировки в виде международно признаваемых QR-кодов".

Лидер Китая отметил, что хотел бы, чтобы к данному процессу присоединились не только участники G20, но и другие страны мира.

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В Китае с весны 2020 года уже работает система "кодов здоровья". Так каждый человек получает "красный", "желтый" или "зеленый" QR-код с учетом тестов на коронавирус, нахождения в регионах с тяжелой эпидемической обстановкой, общения с заболевшими COVID-19 и другими данными. Для посещения многих мест необходимо, чтобы QR-код был "зеленым".

Добавим, что сперва такую систему применили в отдельных регионах Китая, а с мая была унифицирована и распространена на всю страну.

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