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В Китае похвастались, что побороли COVID-19 "кодом здоровья"

21 ноября 2020, 22:26

С мая текущего года схема "кодов здоровья" была распространена на всю страну.

коронавирус
В Китае нашли механизм борьбы с коронавирусом / Фото Reuters

Глава Китая Си Цзиньпин предложил создать международный механизм взаимного признания "кодов здоровья" на основе результатов тестов на коронавирус (COVID-19).

Как пишет агентство Синьхуа, об этом сказал председатель КНР во время онлайн-саммита Большой двадцатки.

Отмечается, что код здоровья будет основан на "на результатах тестов на нуклеиновую кислоту коронавируса маркировки в виде международно признаваемых QR-кодов".

Лидер Китая отметил, что хотел бы, чтобы к данному процессу присоединились не только участники G20, но и другие страны мира.

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В Китае с весны 2020 года уже работает система "кодов здоровья". Так каждый человек получает "красный", "желтый" или "зеленый" QR-код с учетом тестов на коронавирус, нахождения в регионах с тяжелой эпидемической обстановкой, общения с заболевшими COVID-19 и другими данными. Для посещения многих мест необходимо, чтобы QR-код был "зеленым".

Добавим, что сперва такую систему применили в отдельных регионах Китая, а с мая была унифицирована и распространена на всю страну.

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  • 24 марта 2020 житель провинции Юньнань умер в автобусе по дороге на работу, во время поездки в соседнюю провинцию. Причиной смерти назвали хантавирус.
  • Специалисты в Китае разъяснили, что "хантавирусы - это семейство вирусов, распространяемых главным образом грызунами, которые могут вызывать различные синдромы заболеваний у людей во всем мире".
  • Люди могут заразиться хантавирусом от грызунов (чаще всего болезнь передается от мышей), продуктов их жизнедеятельности или после контакта с глазами, носом или ртом, а передача от человека к человеку случается редко.

коронавирус Новости Китая коронавирус в мире
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