В Кремле назвали дату рандеву Путина и Лукашенко

Путин и Лукашенко готовятся к рандеву / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится тет-а-тет с главой Кремля Владимиром Путиным в ближайшие две недели. Рандеву состоится в Москве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом сообщает "Интерфакс".

При этом Песков подчеркнул, что сроки еще согласовываются.

"Два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель встреча точно состоится", - сказал Песков.

О встрече два президента договорились по телефону 30 августа.

Читайте такжеПутин обвинил ОБСЕ в необъективности и признал избрание Лукашенко легитимнымНапомним, в воскресенье, 30 августа, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко и поздравил его с 66-летием.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Кремля.

В ходе общения собеседники договорились провести встречу в России. "Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", - было сказано в сообщении.