В Кремле оценили вероятность визита Путина в Беларусь

Поездка Путина в Минск под вопросом - Песков / Reuters

На данный момент визит российского президента Владимира Путина на Форум регионов в Беларуси остается под вопросом. В графике главы государства пока нет планов касательно поездки в Минск.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков российским журналистам в пятницу, 25 октября, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, о визите Путина в Беларусь на Форум регионов говорить преждевременно.

"Пока точного решения нет, пока в графике нет такой поездки", - сказал он.

Как сообщает Белта, Путин и Лукашенко были приглашены на VII Форум регионов Беларуси и России, который должен пройти в Минске и Минской области 28-29 сентября.

"Президенты приглашены. Формат прорабатывается", - отметил зампред Совета республики Беларусь Анатолий Исаченко.Читайте такжеЭксперт раскрыл планы Путина по уходу Лукашенко с поста главы Беларуси

Он также добавил, что в мероприятии должны принять участие около 1,8 тысяч делегатов. Россию представят 120 участников.

Примечательно, VII Форум регионов двух стран намерены посвятить теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".