В Кремле оценили вероятность визита Путина в Беларусь

Форум регионов России и Беларуси пройдет в Минске и Минской области 27-29 сентября.
На данный момент визит российского президента Владимира Путина на Форум регионов в Беларуси остается под вопросом. В графике главы государства пока нет планов касательно поездки в Минск.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков российским журналистам в пятницу, 25 октября, сообщает ТАСС.
По словам Пескова, о визите Путина в Беларусь на Форум регионов говорить преждевременно.
"Пока точного решения нет, пока в графике нет такой поездки", - сказал он.
Как сообщает Белта, Путин и Лукашенко были приглашены на VII Форум регионов Беларуси и России, который должен пройти в Минске и Минской области 28-29 сентября.
"Президенты приглашены. Формат прорабатывается", - отметил зампред Совета республики Беларусь Анатолий Исаченко.Читайте такжеЭксперт раскрыл планы Путина по уходу Лукашенко с поста главы Беларуси
Он также добавил, что в мероприятии должны принять участие около 1,8 тысяч делегатов. Россию представят 120 участников.
Примечательно, VII Форум регионов двух стран намерены посвятить теме "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".
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