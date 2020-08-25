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В Кремле прокомментировали немецкий диагноз Навального

25 августа 2020, 12:55

Также Песков прокомментировал заявления о причастности Кремля к "отравлению" Навального.

Песков
Песков прокомментировал диагноз Навального / УНИАН

Во вторник, 25 августа, в Кремле отреагировали на заявление врачей немецкой клиники Шарите о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный отравлен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не понимает спешки при озвучивании в ФРГ версии об отравлении Навального.

Об этом сообщет Интерфакс.

"Мы пока ничего нового не узнали из заявления немецких медиков. Нужно спокойно анализировать сказанное. Мы специально связались с нашими врачами, чтобы выяснить профессиональную точку зрения. Факт пониженной холинэстеразы был установлен в первые часы нашими медиками в Омске, и атропин начали вводить в первый час пребывания пациента в реанимации. Снижение уровня холинэстеразы возможно по самым разным причинам, при приеме различных медикаментов. Очень важно выяснить, что стало причиной, но ее ни наши медики, ни немецкие пока установить не смогли. К сожалению, нет вещества, которое послужило причиной этого состояния. Аналитика у всех врачей одинаковая, но выводы разнятся", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Он добавил, что нормальный человек вообще не знает, что такое холинэстераза.

"Я до вчерашнего дня тоже не знал", - сказал Песков.

Также Песков прокомментировал заявления о причастности Кремля к "отравлению" Навального.

"Это неправда и пустой шум, к этому нельзя серьёзно относиться", — сказал Песков.

Читайте также"Слишком торопятся с выводами": в Москве не поверили в отравление НавальногоКак известно, 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.

В субботу, 22 августа, Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите. Врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

Напомним, ранее в Омске врачи Больницы скорой медицинской помощи №1 не выявили у Алексея Навального ингибиторов холинэстеразы, которые обнаружили специалисты немецкой клиники Шарите, куда транспортировали оппозиционера.

"При поступлении в стационар у Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы - результат отрицательный", - сказал заведующий токсикологическим отделением Больницы скорой медпомощи №1 Омска Александр Сабаев в комментарии Интерфаксу.

Навальный Алексей Навальный Дмитрий Песков
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