В Кремле рассказали, когда Путин встретится с Байденом

Песков подтвердил, что встреча Путина и Байдена состоится, и раскрыл подробности предстоящего рандеву.
Встреча главы Кремля Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена планируется летом, заявил в понедельник, 26 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах, еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности", - сказал Песков, его цитирует ТАСС.
Также он отметил, что пока нет информации о том, где состоится эта встреча.
"Пока не называлась ни одна страна, [где может пройти встреча]", - уточнил представитель Кремля.
Переговоры Байдена и Путина – о чем сообщалось ранее:
- 13 апреля президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным. В ходе дискуссии он заявил о поддержке Украины, призвал Путина прекратить военное давление у украинских границ, и предупредил о новых санкциях Вашингтона в отношении Москвы. Также глава Белого дома предложил Путину провести встречу на территории одного из европейских государств.
- 15 апреля США ввели новые санкции против РФ. На следующий день Россия ввела ответные санкции в отношении Штатов. Россияне приняли решение о высылке американских дипломатов и внесли в "черные списки" высокопоставленных чиновников из США.
- Позже в МИД России сделали заявление о том, что Москва сомневается в возможности проведения встречи Путина и Байдена из-за новых санкций США.
- Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан уточнял, что встреча Байдена и Путина пройдет только при определенных условиях.
Автор: Адриана Бубновская