В Кремле рассказали, когда Путин встретится с Байденом / Reuters

Встреча главы Кремля Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена планируется летом, заявил в понедельник, 26 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах, еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности", - сказал Песков, его цитирует ТАСС.

Также он отметил, что пока нет информации о том, где состоится эта встреча.

"Пока не называлась ни одна страна, [где может пройти встреча]", - уточнил представитель Кремля.

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