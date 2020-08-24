В Кремле рассказали, кто управляет митингами в Беларуси

Протесты в Беларуси - Кремль объявил, кто управляет митингами / Фото: Вести.ру

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков от лица Кремля выразил обеспокоенность "некоторыми косвенными и прямыми проявлениями внешнего вмешательства в белорусские дела".

Подобную ситуацию он назвал неприемлемой. При этом Кремль призвал дать возможность белорусам урегулировать свои проблемы самостоятельно.

Отвечая на вопрос, какие силы угрожают России, Песков назвал те, "которые сейчас пытаются оказывать прямое и косвенное влияние на события в Беларуси".

Читайте такжеЛукашенко обвинил США в подготовке "заварушки" в БеларусиЗаодно Песков прокомментировал связи Кремля с Координационным советом оппозиции Беларуси. Таковых нет, заверил он: у Кремля нет каналов связи с белорусской оппозицией, и переговоры с ними российская власть также не ведет.

По его словам, в Кремле до сих пор не знают точную платформу и требования оппозиции. Хотя в Кремле ознакомились с некоторыми документами Координационного совета, где говорится, что оппозиционная Беларусь делает ставку на других сторонников, а не на взаимодействие с Россией.

"Нам это меньше импонирует", — признался Песков.

Ранее в России оценили планы Лукашенко поделиться властью в Беларуси. Начало диалога о реформе Конституции Беларуси может поспособствовать урегулированию внутриполитического кризиса на территории государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, 24 августа Беларусь заявила, что Литва вторглась в ее воздушное пространство. Белорусский МИД уже готовит ноту литовской стороне.