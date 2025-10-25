Укр
В Москве мигранты устроили массовую драку с лопатами и камнями – детали

Виталий Кирсанов
25 октября 2025, 16:15
Жители ЖК "Прокшино" в Коммунарке сообщили в соцсетях, что неизвестные бегали по району по улицам и закидывали друг друга металлическими палками.
В Москве мигранты устроили массовую драку / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • В драке принимали участие не менее 20 человек
  • В результате потасовки пострадали по меньшей мере пять человек

В субботу, 25 октября, в Москве толпа мигрантов подралась лопатами и дорожными знаками. Инцидент произошел на улицах жилого квартала (ЖК) "Прокшино". На место выезжали полиция и Росгвардия со скорой. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.

"В средствах массовой информации и Сети интернет распространено видео конфликта группы граждан на территории ЖК "Прокшино" в районе Коммунарки. От граждан поступил ряд обращений на службу 102", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Будет организована проверка, по результатам которой "полицейские примут решение в соответствии с законом", добавили в столичном управлении МВД.

Жители ЖК "Прокшино" в Коммунарке сообщили в соцсетях, что неизвестные бегали по району по улицам и закидывали друг друга металлическими палками, лопатами, дорожными знаками и камнями, а также выбили стекла на первых этажах домов. Предположительно, речь идет о рабочих-мигрантах со строек.

"Местные жители сообщают, что они уворачивались от случайных атак и слышали крики на "непонятном языке"", - пишет Baza.

Позже жители района сообщили, что ситуация успокоилась и зачинщики драки разбежались.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, в драке принимали участие не менее 20 человек. Всего на место приехали пять машин полиции и одна карета скорой помощи.

В результате потасовки пострадали по меньшей мере пять человек, пишет Mash. По данным Baza, за медицинской помощью обратились четыре человека, у одного из них диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и рана височной области головы.

Повреждения также получили несколько припаркованных автомобилей.

Смотрите видео массовой драки

Криминал в России

В Москве убили режиссера и оператора Сергея Политика. По данным следствия, 18 октября мужчина вступил в конфликт с незнакомцем около дома на улице Сталеваров, в результате последний напал на него с ножом. Политик получил ранение в грудь, которое оказалось несовместимо с жизнью. Пострадавшего срочно госпитализировали, но спасти его не удалось.

Ранее Главред сообщал, что в городе Баймак республики Башкортостан (входит в состав РФ) вспыхнули массовые беспорядки, в ходе которых множество людей пострадали в столкновениях с полицией.

В столице России учитель нанес побои ученику − прямо на уроке финансовой грамотности.

