В Москве мигранты устроили массовую драку с лопатами и камнями – детали

Кратко:
- В драке принимали участие не менее 20 человек
- В результате потасовки пострадали по меньшей мере пять человек
В субботу, 25 октября, в Москве толпа мигрантов подралась лопатами и дорожными знаками. Инцидент произошел на улицах жилого квартала (ЖК) "Прокшино". На место выезжали полиция и Росгвардия со скорой. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.
"В средствах массовой информации и Сети интернет распространено видео конфликта группы граждан на территории ЖК "Прокшино" в районе Коммунарки. От граждан поступил ряд обращений на службу 102", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Будет организована проверка, по результатам которой "полицейские примут решение в соответствии с законом", добавили в столичном управлении МВД.
Жители ЖК "Прокшино" в Коммунарке сообщили в соцсетях, что неизвестные бегали по району по улицам и закидывали друг друга металлическими палками, лопатами, дорожными знаками и камнями, а также выбили стекла на первых этажах домов. Предположительно, речь идет о рабочих-мигрантах со строек.
"Местные жители сообщают, что они уворачивались от случайных атак и слышали крики на "непонятном языке"", - пишет Baza.
Позже жители района сообщили, что ситуация успокоилась и зачинщики драки разбежались.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, в драке принимали участие не менее 20 человек. Всего на место приехали пять машин полиции и одна карета скорой помощи.
В результате потасовки пострадали по меньшей мере пять человек, пишет Mash. По данным Baza, за медицинской помощью обратились четыре человека, у одного из них диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и рана височной области головы.
Повреждения также получили несколько припаркованных автомобилей.
Смотрите видео массовой драки
Криминал в России
В Москве убили режиссера и оператора Сергея Политика. По данным следствия, 18 октября мужчина вступил в конфликт с незнакомцем около дома на улице Сталеваров, в результате последний напал на него с ножом. Политик получил ранение в грудь, которое оказалось несовместимо с жизнью. Пострадавшего срочно госпитализировали, но спасти его не удалось.
Ранее Главред сообщал, что в городе Баймак республики Башкортостан (входит в состав РФ) вспыхнули массовые беспорядки, в ходе которых множество людей пострадали в столкновениях с полицией.
В столице России учитель нанес побои ученику − прямо на уроке финансовой грамотности.
