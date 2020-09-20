В МВД Беларуси отреагировали на слив личных данных силовиков

Органы внутренних дел обладают технологиями, которые позволяют найти виновных в сливе информации.
Милиция Беларуси ищет подозреваемых в публикации личных данных силовиков, заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
Об этом Чемоданова рассказала Sputnikby.
По ее словам, у МВД есть технологии, которые позволяют найти виновных.
"Силы, средства и технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке личных данных в интернет", - заявила представитель МВД.
Отметим, оппозиционный телеграм-канал Nexta Live, который освещает события в Беларуси, опубликовал данные 1003 сотрудников МВД. По данным авторов, они принимали участие в задержании протестующих.
В сообщении канала говорится, что получить информацию о сотрудниках МВД удалось благодаря хакерам, так называемым кибер-партизанам. Авторы сообщили, что продолжат публиковать данные, если задержания не прекратятся.
В документе содержатся имена силовиков, их дни рождения, места службы и звания. Но неясно, насколько это достоверная информация.
Протесты в Беларуси – о чем говорилось ранее:
- В субботу, 19 сентября, в Минске прошел женский марш, несколько сотен участниц задержали силовики.
- 18 сентября Совет ООН по правам человека принял важную резолюцию по Беларуси, в которой призвал власти страны начать переговоры с Координационным советом оппозиции. Резолюция была предложена Германией от имени Евросоюза.
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. После оглашения предварительных результатов тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли кровавые столкновения с силовиками.