В МВД Беларуси отреагировали на слив личных данных силовиков

В МВД Беларуси ищут тех, кто слил в Сеть данные силовиков / Reuters

Милиция Беларуси ищет подозреваемых в публикации личных данных силовиков, заявила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Об этом Чемоданова рассказала Sputnikby.

По ее словам, у МВД есть технологии, которые позволяют найти виновных.

"Силы, средства и технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных в утечке личных данных в интернет", - заявила представитель МВД.

Отметим, оппозиционный телеграм-канал Nexta Live, который освещает события в Беларуси, опубликовал данные 1003 сотрудников МВД. По данным авторов, они принимали участие в задержании протестующих.

В сообщении канала говорится, что получить информацию о сотрудниках МВД удалось благодаря хакерам, так называемым кибер-партизанам. Авторы сообщили, что продолжат публиковать данные, если задержания не прекратятся.

В документе содержатся имена силовиков, их дни рождения, места службы и звания. Но неясно, насколько это достоверная информация.

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