В Омске врачи умышленно скрывали диагноз Навального – Reuters

По информации источников, версия о нарушении обмена веществ изначально была ложной.
В Омске местные врачи умышленно скрывали факт отравления российского оппозиционера Алексея Навального и озвучивали родственникам и прессе заведомо ложный диагноз.
Как сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники, версия о нарушении обмена веществ у российского политика была заранее неправдивой.
По информации инсайдера, медики, которые первые оказали помощь Навальному, наблюдали у него симптомы отравления, но умышленно не указали его в документах.
Уточняется, что фельдшеры скорой помощи, которые первыми увидели Навального, сразу исключили возможные диабетическую кому и инсульт. Они не обнаружили нарушений уровня сахара в его крови. Показатели составляли 3-5 ммоль на литр.
"Российские врачи наблюдали симптомы отравления и поэтому ввели Навальному инъекцию атропина. Именно этот препарат мог спасти жизнь оппозиционеру. Он широко используется в экстренных ситуациях, в том числе для лечения воздействия пестицидов или нервно-паралитических агентов, таких как Новичок", - сказал источник.
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Отравление Навального:
20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
7 сентября отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный был выведен из искусственной комы, заявили в клинике Шарите.
Состояние здоровья отравленного веществом из группы нервно-паралитических веществ Новичок российского политика-оппозиционера Алексея Навального продолжает улучшаться.