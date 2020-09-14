В Омске врачи умышленно скрывали диагноз Навального – Reuters

Навальный / Reuters

В Омске местные врачи умышленно скрывали факт отравления российского оппозиционера Алексея Навального и озвучивали родственникам и прессе заведомо ложный диагноз.

Как сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники, версия о нарушении обмена веществ у российского политика была заранее неправдивой.

По информации инсайдера, медики, которые первые оказали помощь Навальному, наблюдали у него симптомы отравления, но умышленно не указали его в документах.

Уточняется, что фельдшеры скорой помощи, которые первыми увидели Навального, сразу исключили возможные диабетическую кому и инсульт. Они не обнаружили нарушений уровня сахара в его крови. Показатели составляли 3-5 ммоль на литр.

"Российские врачи наблюдали симптомы отравления и поэтому ввели Навальному инъекцию атропина. Именно этот препарат мог спасти жизнь оппозиционеру. Он широко используется в экстренных ситуациях, в том числе для лечения воздействия пестицидов или нервно-паралитических агентов, таких как Новичок", - сказал источник.

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Отравление Навального: