УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В последний день ультиматума Тихановской в центр Минска стянули тучу силовиков

25 октября 2020, 12:03

В столице Беларуси уже закрыли 12 станций метро, в городе также ограничена работа мобильного интернета.

минск, беларусь
В центр Минска стянули силовиков / Вадим Замировский, TUT.BY

В воскресенье, 25 октября, в центр Минска, где ожидается очередная акция протеста сторонников оппозиции, стянули спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава.

С утра автомобили ДПС перекрыли движение транспорта на улицах, прилегающих к проспекту Независимости. Большая колонна техники силовиков проехала по проспекту в направлении центра около 10:40 по московскому времени (совпадает с местным), сообщает ТАСС.

Кроме того, в Минске уже закрыли 12 станций метро, в городе также ограничена работа мобильного интернета.

Отметим, 25 октября истекает срок ультиматума, который кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выдвинула лидеру страны Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы к 25 октября президент ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. Также политик потребовала провести перевыборы главы государства до конца 2020 года.

Протесты в Беларуси – о чем сообщалось ранее:

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

ультиматум новости Беларуси Светлана Тихановская протесты в Беларуси Лукашенко новости
Сейчас вы просматриваете новость «В последний день ультиматума Тихановской в центр Минска стянули тучу силовиков». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

12:59
Переход на зимнее время: всё, что надо знать про стрелки часов и точное время
12:57
Местные выборы в Украине 2020 - онлайн
12:50
Ультиматум Тихановской: в Беларуси объяснили, что похоронит режим Лукашенко Видео
12:33
Всенародный опрос от Зеленского: в полиции рассказали о первых жалобах Видео
12:31
Разумков рассказал, будет ли второй тур выборов
Реклама
12:03
В последний день ультиматума Тихановской в центр Минска стянули тучу силовиков Видео
11:56
Алиев выдвинул условие прекращения огня в Карабахе и назвал дату Видео
11:28
"Это не обязательно": Аваков высказался по поводу опроса Зеленского Видео
11:27
"Студенты и бесхозные урны": в Сети рассказали, как проходит опрос от Зеленского Видео
11:09
Премьер Шмыгаль оценил возможность локдауна в Украине и назвал проблему
10:49
Мощный взрыв в Азовском море: танкер отбуксировали, трех россиян еще не нашли Видео
10:21
Скандал и обнаженка: Зеленский проголосовал на выборах и принял участие в опросе Видео
10:19
Премьер Шмыгаль проголосовал на местных выборах
10:06
Насиловали, остригли и задушили сумкой: на Троещине нашли изувеченное тело женщины
09:56
"Мне есть чем заняться": Разумков проигнорировал опрос Зеленского Видео
09:47
Ученые заявили, что плазма крови переболевших коронавирусом бесполезна Видео
09:32
Верховный суд поставил точку в деле по иску к Зеленскому из-за опроса в день выборов Видео
09:12
Коронавирус в Киеве 25 октября: свежие данные о жертвах и новых больных Видео
08:58
"Мы проиграли бой": Алиев спрогнозировал будущее армян в Карабахе Видео
08:53
Судьба Путина решится на американских выборах мнение
Реклама
08:51
Коронавирус в Украине 25 октября – за сутки обнаружили еще 6 тысяч больных Видео
08:31
В Раде предложили взыскать с РФ компенсацию за убытки: названа сумма
08:26
Эксперимент со Шмыгалем убедительно доказал печальный факт об Украине мнение
07:59
В России снайпер застрелил известного бизнесмена на выходе из бани
07:45
Юлия Панкова раскрыла в чем польза и уникальные свойства свеклы
07:42
Кардиолог озвучила смертельно опасные для здоровья факторы при Covid-19 Видео
07:30
Взрыв на танкере Генерал Ази Асланов в Азовском море: ищут трех россиян Видео
07:16
Новый всплеск COVID-19: врач дал тревожный прогноз и назвал сроки Видео
07:05
Идеальный завтрак из яиц - рецепт основателя группы СКАЙ Олега Собчука
06:31
В моде легендарная стрижка сессон из 70-х: кому подходит и фото Фото
05:55
Гороскоп на ноябрь 2020: астрологи раскрыли, кто будет под мощнейшей защитой Видео
05:27
День тещи и свекрови – поздравления веселые и красивые открытки
05:03
Доллар по 40: эксперт объяснил неизбежность обвала гривны Видео
04:28
С Днем маркетолога – поздравления на удачу и прикольные картинки
04:25
Эрдоган провел переговоры с Алиевым: о чем договорились по Карабаху Видео
03:50
Катастрофа и распад страны: эксперт дал "адский" прогноз насчет тотального локдауна Видео
03:13
Ученые назвали отличное средство против тревоги Видео
02:21
Гороскоп на 26 октября для всех: окрыленность и воздержание от риска Видео
01:47
Хабиб Нурмагомедов защитил титул и объявил о завершении карьеры Видео
00:55
В моду на осень-зиму вернулись особенные женские куртки из 70-х: фото Фото
Реклама
00:19
Прикольные поздравления с Днем автомобилиста в прозе, в стихах и улетные открытки
00:01
Гороскоп на 25 октября для всех: испытания, острые проблемы и тотальный успех Видео
24 октября, суббота
23:57
Google Maps начинает показывать маршруты для велосипедистов
23:35
В полиции пояснили о свертке, найденном у Арахамии под капотом Видео
23:07
Тихановская ушла на карантин из-за Covid-19
22:57
Коронавирус в Украине "бесится" – за сутки выявили еще 7000 больных Covid-19 Видео
22:38
Одному знаку Зодиака откроются тайны – астрологи Видео
22:36
Под Сумами депутат угрозами требовал деньги на избирательную кампанию
22:27
Восстановление Донбасса: Зеленский обратился к ООН
22:02
Погода в день выборов: синоптики ошарашили прогнозом
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять