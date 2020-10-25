В последний день ультиматума Тихановской в центр Минска стянули тучу силовиков

В центр Минска стянули силовиков / Вадим Замировский, TUT.BY

В воскресенье, 25 октября, в центр Минска, где ожидается очередная акция протеста сторонников оппозиции, стянули спецтехнику, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава.

С утра автомобили ДПС перекрыли движение транспорта на улицах, прилегающих к проспекту Независимости. Большая колонна техники силовиков проехала по проспекту в направлении центра около 10:40 по московскому времени (совпадает с местным), сообщает ТАСС.

Кроме того, в Минске уже закрыли 12 станций метро, в городе также ограничена работа мобильного интернета.

Отметим, 25 октября истекает срок ультиматума, который кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выдвинула лидеру страны Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы к 25 октября президент ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. Также политик потребовала провести перевыборы главы государства до конца 2020 года.

Протесты в Беларуси – о чем сообщалось ранее:

19 октября начальник Главного управления организованной преступности и коррупции (ГУОПиК) Министерства внутренних дел Беларуси Николай Карпенков назвал протестующих в стране фашистами. Также он заявил, что по-настоящему силу против демонстрантов силовики в Беларуси еще не применяли.

16 октября белорусские силовики пообещали "гуманно" применять табельное оружие против митингующих. Такую позицию они объясняют желанием "защитить простых людей и детей - чтобы они не видели этой вакханалии".

13 октября спикер по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано заявил, что Европейский Союз может расширить санкции против чиновников и представителей власти Беларуси в случае применения боевого оружия против участников протестов.

12 октября МВД Беларуси пригрозило применить боевое оружие против протестующих для поддержания порядка на улицах Минска.

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.