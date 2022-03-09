В России инфляция ускоряется бешеными темпами

Эксперты ситают, что всплеск инфляции в России будет самым высоким во всем мире с начала века.
Годовая инфляция в Российской Федерации в прошлом месяце ускорилась до 9,15% с 8,73% в предыдущем. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Отмечается, что продовольствие подорожало за год к концу февраля на 11,46%, непродовольственные товары - на 8,96%, а услуги - на 6,1%.
Кроме того, за неделю с 26 февраля по 4 марта, по данным Минэкономразвития, инфляция подскочила до 2,22%.
В частности, легковые авто подорожали на 15-17%, телевизоры - на 15%, а смартфоны - на 9,6%.
Также за последнюю неделю продовольствие в РФ подорожало на 0,83%, а зарубежный туризм – более чем на 28%.
Тем временем Bloomberg пишет, что всплеск инфляции в России будет самым высоким во всем мире с начала века.
Напомним, уже 300 компаний вышли из российского рынка. Однако есть и те, которые продолжают там работать несмотря на войну в Украине.
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