В России инфляция ускоряется бешеными темпами

Санкции против России ускорили инфляцию / gettyimages

Годовая инфляция в Российской Федерации в прошлом месяце ускорилась до 9,15% с 8,73% в предыдущем. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что продовольствие подорожало за год к концу февраля на 11,46%, непродовольственные товары - на 8,96%, а услуги - на 6,1%.

Кроме того, за неделю с 26 февраля по 4 марта, по данным Минэкономразвития, инфляция подскочила до 2,22%.

В частности, легковые авто подорожали на 15-17%, телевизоры - на 15%, а смартфоны - на 9,6%.

Также за последнюю неделю продовольствие в РФ подорожало на 0,83%, а зарубежный туризм – более чем на 28%.

Реклама

Тем временем Bloomberg пишет, что всплеск инфляции в России будет самым высоким во всем мире с начала века.

Напомним, уже 300 компаний вышли из российского рынка. Однако есть и те, которые продолжают там работать несмотря на войну в Украине.

Читайте также: