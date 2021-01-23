В России на акциях протеста задержаны более тысячи человек: СМИ назвали города-лидеры

В одном из городов РФ сегодня задержали 300 человек, узнали журналисты.
В субботу, 23 января, в российских городах в ходе акций протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального под названием "Свободу Навальному!" задержаны более тысячи человек.
По состоянию на 15:02 задержали 1 090 участников акций протеста, говорится на ОВД-Инфо.
По сведениям издания, абсолютный лидер по количеству задержанных – Москва, там схватили 300 человек.
На втором месте по количеству задержанных расположился Санкт-Петербург – схвачены 162 человека.
На третьем месте оказался Новосибирск – там задержаны 90 протестующих.
Протесты в России – в каких городах сколько задержанных:
В Сети появились яркие кадры, снятые во время митинга в Санкт-Петербурге.
Напомним, протесты в России 2021 начались 23 января в ряде городов. В Москве задержана жена Алексея Навального Юлия.
Причины протестов в РФ – почему люди вышли поддержать Алексея Навального
- В августе 2020 года Алексей Навальный пережил отравление – его лечили в берлинской клинике Шарите. Западные эксперты выяснили, что оппозиционера отравили ядом из группы Новичок.
- Политик уверен, что за его отравлением стоял российский президент Владимир Путин. В Кремле назвали обвинения оппозиционера абсолютно безосновательными.
- В январе 2021 политик вернулся в Россию, его задержали в московском аэропорту Шереметьево.
- Основанием для задержания стало объявление в розыск 29 декабря 2020-го. Навальному инкриминируют уклонение от прохождения мероприятий, связанных с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
- Политик 18 января арестован на 30 суток.
- Навальный призвал своих сторонников выходить на улицы, его штабы на 23 января начали готовить митинги по всей стране.
Автор: Екатерина Присяжнюк