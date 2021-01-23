В России на акциях протеста задержаны более тысячи человек: СМИ назвали города-лидеры

В РФ на акциях протеста уже задержаны свыше тысячи человек, выяснили журналисты / Reuters

В субботу, 23 января, в российских городах в ходе акций протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального под названием "Свободу Навальному!" задержаны более тысячи человек.

По состоянию на 15:02 задержали 1 090 участников акций протеста, говорится на ОВД-Инфо.

По сведениям издания, абсолютный лидер по количеству задержанных – Москва, там схватили 300 человек.

На втором месте по количеству задержанных расположился Санкт-Петербург – схвачены 162 человека.

На третьем месте оказался Новосибирск – там задержаны 90 протестующих.

Протесты в России – в каких городах сколько задержанных:

/ ovdinfo.org

/ ovdinfo.org

В Сети появились яркие кадры, снятые во время митинга в Санкт-Петербурге.

Напомним, протесты в России 2021 начались 23 января в ряде городов. В Москве задержана жена Алексея Навального Юлия.

Причины протестов в РФ – почему люди вышли поддержать Алексея Навального