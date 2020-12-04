В России прояснили вопрос о проблемах с Турцией

У России и Турции нет принципиальных разногласий - Лавров / Reuters

Позиции России и Турции по вопросам Ливии различаются, однако у Москвы и Анкары нет принципиальных разногласий. Государства продолжают сотрудничество, которое базируется на общих интересах.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе международной конференции Средиземноморье: римский диалог, сообщает российское информагентство РИА Новости.

По его словам, Россия и Турция серьезно сотрудничают в политической, экономической и энергетической сферах. В дальнейшем стороны намерены укрепить совместную работу на международной политической арене.

Несмотря на тот факт, что Анкара и Москва придерживаются разных подходов по вопросам Ливии, турецкое и российское влияние положительно отражается на урегулировании проблемных ситуаций.Читайте такжеТурция прекращает сотрудничество с Россией и намерена работать с США – Bloomberg

"Что касается Ливии, не секрет, что у нас разные подходы к ситуации с Турцией, но мы остаемся в контакте со всеми сторонами конфликта. Турция делает ставку на отношения с администрацией в Триполи, но посмотрите на ситуацию в более широком смысле. Думаю, что наше влияние - России, Турции и других стран - на стороны конфликта помогает достигать лучших результатов, когда мы работаем вместе", - подчеркнул Лавров.

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