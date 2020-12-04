В России прояснили вопрос о проблемах с Турцией

По словам Сергея Лаврова, у Москвы и Анкары есть определенные разногласия по вопросам Ливии.
Позиции России и Турции по вопросам Ливии различаются, однако у Москвы и Анкары нет принципиальных разногласий. Государства продолжают сотрудничество, которое базируется на общих интересах.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе международной конференции Средиземноморье: римский диалог, сообщает российское информагентство РИА Новости.
По его словам, Россия и Турция серьезно сотрудничают в политической, экономической и энергетической сферах. В дальнейшем стороны намерены укрепить совместную работу на международной политической арене.
Несмотря на тот факт, что Анкара и Москва придерживаются разных подходов по вопросам Ливии, турецкое и российское влияние положительно отражается на урегулировании проблемных ситуаций.Читайте такжеТурция прекращает сотрудничество с Россией и намерена работать с США – Bloomberg
"Что касается Ливии, не секрет, что у нас разные подходы к ситуации с Турцией, но мы остаемся в контакте со всеми сторонами конфликта. Турция делает ставку на отношения с администрацией в Триполи, но посмотрите на ситуацию в более широком смысле. Думаю, что наше влияние - России, Турции и других стран - на стороны конфликта помогает достигать лучших результатов, когда мы работаем вместе", - подчеркнул Лавров.
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- В рамках договоренностей Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября Ереван откроет транспортный коридор для создания сухопутного сообщения, на чем ранее настаивал турецкий глава государства Реджеп Эрдоган.
- Турция и Россия подписали 11 ноября меморандум о создании в Азербайджане совместного мониторингового центра по контролю режима перемирия в Нагорном Карабахе.
- Немецкое информагентство Reuters сообщало, что у Турции и России возникли разногласия по вопросам Карабаха. Анкара якобы настаивала на создании отдельного турецкого мониторингового центра в Азербайджане.
- 1 декабря Москва и Анкара подписали соглашение о создании совместного мониторингового центра на территории Нагорного Карабаха. Центр будет выполнять задачи по наблюдению за режимом перемирия в регионе.