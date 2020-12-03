В России раскрыли планы по Донбассу и поставили Украине ультиматум из-за "ЛДНР"

Альтернативой переговоров по Донбассу является война - Небензя / REUTERS

Россия и в дальнейшем намерена пытаться организовать переговоры по Донбассу с участием представителей "ЛДНР" и надеется, что Киев примет участие в таких мероприятиях. Альтернативой переговорному процессу являются военные действия.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в среду, 2 декабря, в ходе выступления на неформальной встрече по "формуле Арриа", сообщает российское информагентство ТАСС.

Небензя надеется, что уже в следующем подобном мероприятии может принять участие Украина, которая отказалась от переговоров в таком формате.

"Продолжим практику таких встреч и надеемся, что в следующий раз к нам присоединятся те, кто хочет высказать их собственную правду, потому что это их право, и мы открыты для диалога и обмена мнениями", - сказал он.Читайте такжеПлан "ЛДНР" по Донбассу: Кравчук рассказал о заявлении Грызлова

Российский представитель также добавил, что Россия будет продолжать настаивать на диалоге в подобном формате, поскольку альтернативным вариантом урегулирования конфликта на Донбассе является война.

"Потому что альтернатива этому только одна. Я даже не хочу произносить это, но вынужден: эта альтернатива - это война", - подчеркнул Небензя.

Переговоры по Донбассу