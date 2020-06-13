В России в доме культуры обнаружили сауну с бассейном: курьезное фото

Во дворце культуры обнаружили сауну / Фото: Nord-News

В России в городе Мурманск в доме культуры имени Кирова во время одной из стандартных проверок чиновники внезапно обнаружили в обычном кабинете сауну с бассейном.

Как сообщает местное издание Би-порт, банный комплекс был за дверью одного из кабинетов, в котором могли проходить репетиции или занятия в детских секциях.

Также в кабинете есть душ, парилка, тренажеры и комната отдыха. Разумеется, в документах эти объекты никогда не были указаны, об их существовании знал ограниченный круг людей.

Впоследствии очевидцы рассказали, что сауна появилась во время капитального ремонта здания, который затеяла бывший директор дома культуры Светлана Вагайцева. По сведениям источников, пользовались банными услугами только приближенные к директору люди.

/ Фото: группа Мурманска во Вконтакте

Вагайцева занимала должность директора клуба с 1999 года, однако накануне скандала была уволена. О наличии спа-комплекса стало известно, когда руководитель покинула учреждение.

"Это очень обидно, как снег на голову. Пришли министр с юристом, дали мне уведомление. Я спросила, какие ко мне вопросы, претензии. На что мне ответили: "Без комментариев". Я подписала бумагу, дописала "с претензиями", - рассказала директор о своем увольнении.

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