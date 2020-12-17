В США из-за климата распространяется амеба, разрушающая мозг

Амеба разрушает мозг / Фото: Shutterstock

На юге США ученые заметили смертельные инфекции, вызываемые амебой-паразитом, которая поедает мозг.

Как пишет Science Alert, в последние годы случаи заражения появляются и на севере, вероятно, из-за изменения климата.

Исследователи из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний подчеркивают, что частота заболевания первичным амебным менингоэнцефалитом, который вызывает определенный тип амеб, оставалась примерно такой же, но география случаев изменилась — они начали появляться на севере. Речь идет о случаях заражения амебой, известной как Naegleria fowleri, которые фиксируются в течение четырех десятилетий в США.

Отметим, одноклеточные Naegleria fowleri встречаются в теплых водах озер и рек. Инфекция проникает в организм человека, если втянуть зараженную воду носом — после этого амеба проникает в мозг через обонятельные нервы. Микроорганизмы активно размножаются в мозговых тканях, после чего могут попасть и в другие органы. СЧимптомы заболевания - у больного появляется лихорадка, исчезают чувства обоняние и вкус, начинаются мигрени, судороги и рвота, нарушается сознание. Человек умирает на 2-7 сутки из-за разрушения мозга.

A rare brain-eating amoeba just killed a woman, likely because she used tap water to rinse her sinuses pic.twitter.com/GB8enaJKRY — NowThis (@nowthisnews) December 16, 2018

Уточняется, что с 1978 по 2018 год исследователи выявили 85 случаев заражения Naegleria fowleri. Поскольку эти амебы обычно водятся в теплых водах, ученые предполагают, что глобальное потепление может повлиять на географический ареал организмов.

По словам ученых, невозможно предотвратить заражение при контакте с амебой. Единственный способ – отказ от купания в теплой пресной воде.

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