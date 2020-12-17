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В США из-за климата распространяется амеба, разрушающая мозг

17 декабря 2020, 21:46

Одноклеточные встречаются в теплых водах озер и рек.

Амеба
Амеба разрушает мозг / Фото: Shutterstock

На юге США ученые заметили смертельные инфекции, вызываемые амебой-паразитом, которая поедает мозг.

Как пишет Science Alert, в последние годы случаи заражения появляются и на севере, вероятно, из-за изменения климата.

Исследователи из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний подчеркивают, что частота заболевания первичным амебным менингоэнцефалитом, который вызывает определенный тип амеб, оставалась примерно такой же, но география случаев изменилась — они начали появляться на севере. Речь идет о случаях заражения амебой, известной как Naegleria fowleri, которые фиксируются в течение четырех десятилетий в США.

Отметим, одноклеточные Naegleria fowleri встречаются в теплых водах озер и рек. Инфекция проникает в организм человека, если втянуть зараженную воду носом — после этого амеба проникает в мозг через обонятельные нервы. Микроорганизмы активно размножаются в мозговых тканях, после чего могут попасть и в другие органы. СЧимптомы заболевания - у больного появляется лихорадка, исчезают чувства обоняние и вкус, начинаются мигрени, судороги и рвота, нарушается сознание. Человек умирает на 2-7 сутки из-за разрушения мозга.

Уточняется, что с 1978 по 2018 год исследователи выявили 85 случаев заражения Naegleria fowleri. Поскольку эти амебы обычно водятся в теплых водах, ученые предполагают, что глобальное потепление может повлиять на географический ареал организмов.

По словам ученых, невозможно предотвратить заражение при контакте с амебой. Единственный способ – отказ от купания в теплой пресной воде.

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  • 24 марта 2020 житель провинции Юньнань умер в автобусе по дороге на работу, во время поездки в соседнюю провинцию. Причиной смерти назвали хантавирус.

  • Специалисты в Китае разъяснили, что "хантавирусы - это семейство вирусов, распространяемых главным образом грызунами, которые могут вызывать различные синдромы заболеваний у людей во всем мире".

  • Люди могут заразиться хантавирусом от грызунов (чаще всего болезнь передается от мышей), продуктов их жизнедеятельности или после контакта с глазами, носом или ртом, а передача от человека к человеку случается редко.

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