США в очередной раз "наехали" на Лукашенко

Сегодня, 8 марта, состоялось вручение наград Госдепартамента США за гражданское мужество женщинам во всем мире.
Непризнанный лидер республики Беларусь Александр Лукашенко является последним диктатором Европы. США намерены добиваться освобождения всех политзаключенных в стране, пишет Reuters.
Сегодня, 8 марта, состоялось вручение наград Госдепартамента США за гражданское мужество женщинам во всем мире. В ходе него госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что в Беларуси до сих пор находится под арестом одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова. Он подчеркнул, что Штаты будут добиваться ее освобождения и напомнил об участии женщин в борьбе против Лукашенко.
"В преддверии президентских выборов, состоявшихся в прошлом году, она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко - последнего диктатора Европы", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Отношения Беларуси и Украины
- Дипломатические отношения Беларуси и Украины испортились после обвинений Лукашенко в августе прошлого года в адрес Украины и президента Зеленского в якобы финансовой поддержке белорусской оппозиции.
- В Киеве назвали такие обвинения необоснованными и напомнили Лукашенко о выдаче России боевиков ЧВК Вагнера. После этого в МИД сделали заявление о пересмотре дипломатических отношений с официальным Минском.
- 25 декабря 2020 года Лукашенко заявил о задержании в Беларуси "банды Автуховича", которая, по его словам, везла тонны оружия через Украину на территорию белорусского государства.
- Лукашенко и окружение главы Беларуси являются фигурантами санкционных списков Запада из-за применения чрезмерной силы и насилия в отношении активистов в ходе протестных акций. ЕС 25 февраля продлил санкции против представителей белорусского режима до 2022 года.
- Официальный Киев и страны Запада не признают Лукашенко легитимным президентом республики Беларусь после 5 ноября 2020 года. Выборы президента страны 9 августа 2020 года государства считают недействительными.