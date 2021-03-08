США в очередной раз "наехали" на Лукашенко

Лукашенко - последний диктатор в Европе / Reuters

Непризнанный лидер республики Беларусь Александр Лукашенко является последним диктатором Европы. США намерены добиваться освобождения всех политзаключенных в стране, пишет Reuters.

Сегодня, 8 марта, состоялось вручение наград Госдепартамента США за гражданское мужество женщинам во всем мире. В ходе него госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил, что в Беларуси до сих пор находится под арестом одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова. Он подчеркнул, что Штаты будут добиваться ее освобождения и напомнил об участии женщин в борьбе против Лукашенко.

"В преддверии президентских выборов, состоявшихся в прошлом году, она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко - последнего диктатора Европы", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

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