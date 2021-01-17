УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Турции рассказали новые подробности о затонувшем сухогрузе с украинцами на борту

17 января 2021, 17:22
Прослушать новость
Остановить

Турецким спасателям удалось спасти шестерых моряков с судна Arvin.

В Турции организовали операцию по спасению экипажа судна Arvin / aa.com.tr

Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что на место происшествия с сухогрузом Arvin из города Самсун вылетел вертолет командования береговой охраны.

"Если погодные условия позволят выполнить полеты, то отставшие члены экипажа будут спасены. Также в пути фрегат ВМС Фатих",- цитирует Гюнера Анадолу.

По его словам, на данный момент удалось спасти шестерых моряков.

Обнаружены тела трех погибших, одно из которых удалось извлечь из воды.

Еще три члена затонувшего сухогруза замечены без движения на скалах. Спасатели пытаются добраться к ним по суше, отметил губернатор.

По данным Бартына, сухогруз Arvin шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына.

В Сети уже опубликовано видео с кадрами спасения моряков с затонувшего сухогруза.

Кораблекрушение сухогруза Arvin:

  • Ранее сообщалось, что у берегов Турции в Черном море затонул сухогруз Arvin.
  • Экипаж судна - граждане Украины, всего на борту сухогруза находилось 13 человек, из них 10 - украинцы.
  • В ходе поисково-спасательной операции обнаружены тела двух погибших, удалось спасти пятерых.
  • Сухогруз шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс.
Сухогруз новости Украины новости Турции Arvin
Сейчас вы просматриваете новость «В Турции рассказали новые подробности о затонувшем сухогрузе с украинцами на борту». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Платеж на полмиллиона и выгода России: всплыли скандальные факты о штурме КапитолияПлатеж на полмиллиона и выгода России: всплыли скандальные факты о штурме Капитолия В России зверски убита главред издания: названа возможная причинаВ России зверски убита главред издания: названа возможная причина Трампу объявлен импичментТрампу объявлен импичмент Трамп сделал первое заявление после объявления ему импичмента: о чем говорил президент СШАТрамп сделал первое заявление после объявления ему импичмента: о чем говорил президент США Остановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделкуОстановка санкций против Северного потока-2: у Байдена предложили Германии сделку
Следующий материал

Последние новости

17:40
Дочь Веры Брежневой без лифчика позволила платью сползти с плеча
17:29
"Зима не заканчивается": синоптик предупредил о новом похолодании Видео
17:22
В Турции рассказали новые подробности о затонувшем сухогрузе с украинцами на борту Видео
17:07
Гороскоп на 18 января для всех: фартовость во всем и новые воздыхатели Видео
17:04
В Украине готовят новое решение по ценам на газ: сколько будем платить Видео
Реклама
16:58
В Украине начали "паковать" евробляхеров: где полиция объявила "охоту" Видео
16:56
Новые iPhone SE – не единственный интересный продукт, который Apple готовит на 2021-ый
16:44
Marvel нашла актера на роль главного злодея в сериале Лунный рыцарь
16:20
"Мальчик, водочки нам принеси": Навальный вылетел в Москву Видео
16:17
Купание в проруби на Крещение опасно: врач назвал причину Видео
16:10
В Черном море затонул сухогруз с украинцами: опубликован список экипажа Видео
16:08
"Секс": Надя Дорофеева сверкнула упругими ягодицами
15:52
Пышные расклешенные юбки миди и мини-юбки возвращаются в моду на весну-лето Фото Видео
15:51
Глава Укрзализныци пожаловался на урезанную зарплату в 625 тысяч гривен Видео
15:45
Врач пояснил, у кого самый высокий риск умереть от COVID-19 Видео
15:42
Юристы Sony уже выехали – для контроллеров PS5 DualSense стали продавать кастомные панели Фото
15:12
"Пока Путин стучит ножками в бункере", Навального зарегистрировали на рейс до Москвы: известны подробности Видео
14:46
"С Ведьмаком разобрались, и с этим разберемся": проблемы разработки Cyberpunk 2077 изнутри
14:45
Про Меган Маркл снимают новый фильм
14:25
Эпоха Байдена: что изменится в США в первые дни после инаугурации Видео
Реклама
14:20
Когда в Украине утихнут морозы: названа дата Видео
14:09
Украинский телеведущий чудом избежал тюрьмы за "подвиги" в Таиланде
14:00
Зачем волосам нужно аргановое масло Видео
13:59
Новый тариф на газ: Шмыгаль объяснил формирование предельной цены Видео
13:45
Украинская студия GSC Game World продолжает подогревать интерес публики к S.T.A.L.K.E.R. 2
13:44
Брюс Уиллис оправдался за публичное нарушение правопорядка
13:40
Сухогруз РФ с экипажем пошел на дно в Черном море: первые подробности
13:26
"Поблажек не будет": дипломат США предупредил о "жестком" отношении Байдена к Украине Видео
12:50
В Киеве заметили десятки вагонов с российским углем Видео
12:40
Источник утверждает, что в 2021-ом вместо iPhone 13 выйдет iPhone 12S: основные изменения линейки
12:38
Кофейня на столичных Позняках нарвалась на гнев украинцев за неуважение к закону о языке Видео
12:35
Гороскоп на 17 января для всех знаков Зодиака: новая должность и чреда помех Видео
12:22
Летучие мыши атаковали ученых: всплыли новые детали о происхождении COVID-19 Видео
11:29
Климкин похвастался знанием французского, но не смог ничего на нем сказать Видео
11:25
ОМОН, автозаки и задержания: как в РФ готовятся встречать Навального Видео
10:53
Бразилия "обломала" Россию с закупкой вакцины от COVID-19 Видео
10:51
У 13 израильтян случился лицевой паралич после вакцинации Pfizer Видео
10:24
Шредер заявил, что Россия никогда не вернет Крым Киеву Видео
10:15
Почему поставки газа из РФ не помогут его удешевить мнение
10:08
Невролог назвала малоизученные осложнения после COVID-19 Видео
Реклама
09:20
Джулиани раскрыл неожиданные детали дела об импичменте Трампа Видео
09:16
Сегодня Украину заморозит: каким регионам ждать -24 градуса Видео
08:41
"Ручная статистика": эпидемиолог рассказал о реальном числе пациентов с COVID-19 в Украине Видео
08:27
Импичмент Трампа – билет в политическое небытие мнение
08:12
В Украине за сутки выявили почти 6 тысяч случаев заражения коронавирусом - Степанов Видео
07:44
Врач оценила эффективность локдауна в Украине Видео
07:34
Платеж на полмиллиона и выгода России: всплыли скандальные факты о штурме Капитолия Видео
07:15
Ученые рассказали, какой природный антисептик лучше остальных Видео
06:54
Как ОПЗЖ подняла тарифы на газ и "героически" возглавила тарифный майдан мнение
06:02
Досрочная отмена локдауна: эксперт назвал главное условие Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять