В Турции рассказали новые подробности о затонувшем сухогрузе с украинцами на борту

В Турции организовали операцию по спасению экипажа судна Arvin / aa.com.tr

Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что на место происшествия с сухогрузом Arvin из города Самсун вылетел вертолет командования береговой охраны.

"Если погодные условия позволят выполнить полеты, то отставшие члены экипажа будут спасены. Также в пути фрегат ВМС Фатих",- цитирует Гюнера Анадолу.

По его словам, на данный момент удалось спасти шестерых моряков.

Обнаружены тела трех погибших, одно из которых удалось извлечь из воды.

Еще три члена затонувшего сухогруза замечены без движения на скалах. Спасатели пытаются добраться к ним по суше, отметил губернатор.

По данным Бартына, сухогруз Arvin шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына.

В Сети уже опубликовано видео с кадрами спасения моряков с затонувшего сухогруза.

Кораблекрушение сухогруза Arvin: