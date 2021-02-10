В Twitter признались, вернут ли доступ Трампу

В компании пояснили, что не намерены восстанавливать доступ бывшего президента США к социальной сети.
Компания Twitter не планирует восстанавливать доступ 45-го президента США Дональда Трампа к социальной сети. Аккаунт Трампа не восстановят, даже если он когда-нибудь снова станет президентом США, сказал финансовый директор Twitter Нед Сигал CNBC.
Как пояснил Сигал, блокирование аккаунта в соцсети Twitter не предусматривает его восстановления.
"Когда вас удаляют с платформы, вы удаляетесь с платформы. Наша политика направлена на то, чтобы люди не подстрекали к насилию", - сказал он.
Блокировка Трампа в соцсетях - о чем ранее писал Главред:
- После массовых беспорядков в США и штурма Капитолия 6 января многие социальные сети, включая Twitter, Instagram и Facebook, заблокировали аккаунты 45-го президента США Дональда Трампа, поскольку считали, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.
- Американские корпорации Apple и Google заблокировали в своих магазинах приложение соцсети Parler, которую называют площадкой сторонников Трампа.
- Позже стало известно, что социальная сеть Parler прекратила работать после того, как компания Amazon отрезала ее от своих серверов.
- После того, как сторонников Трампа начали массово банить в социальных сетях Twitter и Facebook, а также из-за закрытия альтернативной социальной сети Parler, американцы начали переходить в мессенджер Telegram.
Автор: Екатерина Трохимчук