В Twitter признались, вернут ли доступ Трампу

Трампу не вернут доступ в Twitter / Фото Reuters

Компания Twitter не планирует восстанавливать доступ 45-го президента США Дональда Трампа к социальной сети. Аккаунт Трампа не восстановят, даже если он когда-нибудь снова станет президентом США, сказал финансовый директор Twitter Нед Сигал CNBC.

Как пояснил Сигал, блокирование аккаунта в соцсети Twitter не предусматривает его восстановления.

"Когда вас удаляют с платформы, вы удаляетесь с платформы. Наша политика направлена ​​на то, чтобы люди не подстрекали к насилию", - сказал он.

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