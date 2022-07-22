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В захваченном Приднестровье объявили о планах по "присоединению" к России

22 июля 2022, 11:37

Дескать, планы Тирасполя закреплены результатами так называемого "референдума" в 2006 году.

Приднестровье Россия
В "ПМР" признались, что уже 16 лет стремятся "присоединиться" к РФ / Коллаж УНИАН

Ставленники Москвы в захваченном российскими войсками Приднестровье заговорили о своей готовности, дескать, войти в состав Российской Федерации. Дескать, такие планы отражены в результатах так называемого "референдума" от 17 сентября 2006 года.

Как сообщает РИА Новости, якобы "министр иностранных дел" непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" Виталий Игнатьев заявил, что оккупированный анклав, дескать, уже около 16 лет стремится к интеграции в Россию. На такие планы, мол, указывают результаты якобы "референдума", проведенного осенью 2006 года.

Читайте такжеМедведев в истерике от позиции Молдовы по РФ: грозится энергоблокадой и нападением с Приднестровья"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к РФ" – подчеркнул Игнатьев.

Справка

Приднестровье

Приднестровье – захваченная еще с 1990-х годов территория Молдовы, которую контролируют российские войска. Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье зоной оккупации РФ. Так называемая "независимость" Приднестровья не признана Украиной и подавляющим большинством мировых государств.

Угроза нападения РФ на Украину с Приднестровья

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявлял, что Россия может использовать контролируемую территорию Приднестровья для еще одной атаки на Украину. Украинская разведка следит за развитием ситуации.

Замминистра обороны Анна Маляр отмечала, что армия Украины готова к нападению со стороны Беларуси и оккупированного Приднестровья. По ее мнению, продолжение битвы ВСУ с войсками РФ доказывает способность украинских войск отражать агрессию захватчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если произойдет нападение со стороны Приднестровья, это станет большой ошибкой. Глава государства отметил, что нельзя допустить обострения ситуации в регионе. Киев может воспринять такой сценарий как пощечину, однако точно ответит ударом.

Смотрите видео ТСН – нужно ли Украине бояться Приднестровья

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