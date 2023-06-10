"Велосипед сепаратизма изобретен Путиным": эксперт рассказал, как создать "БНР"

Ополченцам очень нужно занять Белгород. Они должны зайти хотя бы в пригород областного центра.

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Роман Свитан рассказал о создании "БНР" в Белгородской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот, открытые источники

Российским ополченцам нужно занять Белгород, чтобы далее начало создаваться политическое и информационное сопровождение движения. При этом они просто могут повторить действия российского диктатора на Донбассе в 2014 году, ведь "велосипед сепаратизма" уже изобретен Владимиром Путиным и его окружением. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, понадобится решить вопрос с пополнением ополчения, люди будут проходить проверку. А вот проблем с оружием не будет, ведь "в военторгах его полно".

"Танки в Белгородской области стоят под каждым кустом. Найдется и другое нужное вооружение (…) Для того, чтобы отправиться в сторону Белгорода, следует создать бригаду – около 2-3 тысяч человек, которые получат полный арсенал вооружений из военторгов. Они будут бороться за создание Белгородской народной республики", - сказал военный эксперт.

При этом, по мнению Свитана, ополченцам очень нужно занять Белгород.

"Они должны зайти хотя бы в пригород областного центра, дальше будет создаваться политическое и информационное сопровождение движения. Даже не надо ничего придумывать – велосипед сепаратизма изобретен Путиным и его окружением. Надо повторить действия Путина и его окружения по созданию так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". Один в один", - считает он.

При этом, по его мнению, никто не скажет добровольцам, что они в чем-то неправы.

"Россию настигнет бумеранг. Самоопределение жителей Белгородской области будет положительно воспринято мировым сообществом, поскольку подобные движения в свое время утвердил Путин по так называемым "ДНР" и "ЛНР", - резюмировал военный эксперт.

Смотрите видеоверсию интервью с Романом Свитаном:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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