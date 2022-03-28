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Вилла в Италии – в прошлом: пропагандист РФ Соловьев отдыхает в скромном подмосковном пансионате

28 марта 2022, 03:34

Путиниста заметили на отдыхе в странном наряде и грустном настроении.

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Пропагандист РФ Соловьев отдыхает в скромном подмосковном пансионате/ Medialeaks

Российский пропагандист Владимир Соловьев, итальянскую виллу которого недавно конфисковали из-за санкций ЕС, поехал отдыхать в скромный подмосковный пансионат.

Фото Соловьева из пансионата появились в соцсети. Как пишет Telegram-канал "Двач", путиниста там застали в весьма помятом виде.

"Вечернего мудзвона заметили в подмосковном пансионате, ведь ему закрыт въезд в Италию, а отдыхать надо. А что на нем за одежда? Ватник в окраске помета. Ну, или же ему просто обхаркали пальто", – отмечается в публикации.

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Путиниста заметили на отдыхе в странном наряде/ Telegram Двач

Однако, как оказалось, кардиган пропагандиста таки не простой – он из последней мужской коллекции французского бренда Essapmi и стоит почти 1,5 тысячи американских долларов. Однако в дальнейшем путинский прихвостень не сможет покупать себе такие наряды, ведь все европейские бренды одежды покинули рынок России.

Италия арестовала виллы Соловьева

В начале марта стало известно, что власти Италии наложила арест на любые операции с двумя виллами российского пропагандиста Владимира Соловьева. Общая стоимость этих вилл, которые расположены на озере Комо, составляет 8 миллионов евро.

Скандальные заявления Соловьева

Владимир Соловьев системно поддерживал преступные действия высшего руководства РФ по вторжению в Украину.

Стоит отметить, что заявления пропагандиста о посягательстве на украинские территории звучали уже не первый год. Так, в ноябре 2020 года он заявлял, что и миллиардеры, и весь российский народ "готов скинуться на покупку южных регионов, которые сейчас расположены на территории Украины". При этом он сказал, что можно не ограничиваться только Одессой, а купить сразу "всё до Приднестровья".

В апреле 2021 года в эфире пропагандистского ток-шоу Соловьева на полном серьезе обсуждалась возможность применения ядерного оружия – чтобы якобы остановить наступление войск НАТО на Донбассе.

14 марта этого года Соловьев в эфире своей пропагандистской программы начал угрожать Европе и заявил, что Россия не остановится на войне с Украиной. После того, как против него самого ввели санкции, он заявил, что Запад должен засунуть санкции против России "в задницу".

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