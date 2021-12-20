Во Франции шестеро детей получили передозировку COVID-вакцины: что с ними сейчас

Во Франции шестеро детей получили передозировку COVID-вакцины / Фото Reuters

Во Франции шестеро детей в возрасте от 5 до 11 лет получили передозировку вакцины от коронавируса Pfizer - вместо 10 мкг им укололи 20 мкг препарата. Стало известно об их самочувствии.

Инцидент произошел в центре вакцинации в Ле-Мане, пишет Le Figaro. По данным Регионального агентства здравоохранения, передозировку дети получили по ошибке.

"Шесть детей получили ошибочно дозу 20 мкг Comirnaty/Pfizer. Отметив эту аномалию, в дополнение к мерам, принятым в отношении доз следующих вакцин, лечащий врач центра вакцинации немедленно связался с соответствующими семьями, чтобы проинформировать их и назначить необходимые последующие меры" , - говорится в сообщении.

В агентстве здравоохранения отмечают, что возможные последствия после передозировки для этих детей могут заключаться "в основном в лихорадке и болях в теле".

При этом симптомы отсутствуют у пятерых детей, а у шестого ребенка наблюдалась усталость и боль в теле.

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Как сообщал Главред, в ноябре в Украине стартовала вакцинация детей. Для этого рекомендуют использовать препарат Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Известный врач Евгений Комаровский высказался о вакцинации от коронавируса детей как здоровых, так и уже после перенесенной болезни. Педиатр отметил, что для ребенка такая прививка действительно нужна, и объяснил почему.

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