УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Во Франции шестеро детей получили передозировку COVID-вакцины: что с ними сейчас

20 декабря 2021, 07:33
Прослушать новость
Остановить

Дети в возрасте от 5 до 11 лет получили в два раза больше вакцины от коронавируса Pfizer, чем следовало. Врачи срочно связались с семьями.

вакцинация
Во Франции шестеро детей получили передозировку COVID-вакцины / Фото Reuters

Во Франции шестеро детей в возрасте от 5 до 11 лет получили передозировку вакцины от коронавируса Pfizer - вместо 10 мкг им укололи 20 мкг препарата. Стало известно об их самочувствии.

Инцидент произошел в центре вакцинации в Ле-Мане, пишет Le Figaro. По данным Регионального агентства здравоохранения, передозировку дети получили по ошибке.

"Шесть детей получили ошибочно дозу 20 мкг Comirnaty/Pfizer. Отметив эту аномалию, в дополнение к мерам, принятым в отношении доз следующих вакцин, лечащий врач центра вакцинации немедленно связался с соответствующими семьями, чтобы проинформировать их и назначить необходимые последующие меры" , - говорится в сообщении.

В агентстве здравоохранения отмечают, что возможные последствия после передозировки для этих детей могут заключаться "в основном в лихорадке и болях в теле".

При этом симптомы отсутствуют у пятерых детей, а у шестого ребенка наблюдалась усталость и боль в теле.

Реклама

Как сообщал Главред, в ноябре в Украине стартовала вакцинация детей. Для этого рекомендуют использовать препарат Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Известный врач Евгений Комаровский высказался о вакцинации от коронавируса детей как здоровых, так и уже после перенесенной болезни. Педиатр отметил, что для ребенка такая прививка действительно нужна, и объяснил почему.

Читайте также:

viber
коронавирус новости Украины и мира новости Франции коронавирус новости вакцинация от коронавируса вакцина Pfizer
Сейчас вы просматриваете новость «Во Франции шестеро детей получили передозировку COVID-вакцины: что с ними сейчас». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Резкое похолодание до -23°: украинцы узнали, где и когда ждать морозовРезкое похолодание до -23°: украинцы узнали, где и когда ждать морозов Гороскоп на сегодня 20 декабря 2021: Львам – знаки судьбы, Скорпионам – соперники, Козерогам – потериГороскоп на сегодня 20 декабря 2021: Львам – знаки судьбы, Скорпионам – соперники, Козерогам – потери Любовный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Ракам – опасные искушения, Девам – страстный роман, Весам - кризисЛюбовный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Ракам – опасные искушения, Девам – страстный роман, Весам - кризис Топ-3 самых "денежных" знака зодиака в 2022 году: кого ждет финансовый успех в год ТиграТоп-3 самых "денежных" знака зодиака в 2022 году: кого ждет финансовый успех в год Тигра Огоньки на главной елке страны зажгут немного раньше: подробности КГГАОгоньки на главной елке страны зажгут немного раньше: подробности КГГА
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
08:07

Голубовская рассказала, по кому Омикрон ударит в первую очередь

07:33

Во Франции шестеро детей получили передозировку COVID-вакцины: что с ними сейчас

07:25

5 полезных советов ветеринара на Новый год: как обезопасить любимца от неприятных сюрпризов в праздник

07:10

Цены на свинину пойдут вверх: когда ждать нового подорожания мясаВидео

07:08

Дерзкая MARUV показала страстный фотосет на мотоцикле с мужем

Реклама
06:37

"Надеяться на лучшее и готовиться к худшему": Боррель считает, что у РФ могут быть разные сценарии в отношении Украины

06:28

Остановят ли санкции Россию: чего учит историямнение

06:01

Самые удачные и красивые новогодние прически 2022 по знакам зодиака

05:28

Самый вкусный салат с языком на Новый год 2022: невероятно простой рецептВидео

05:02

Ударят морозы -20º: украинцам дали ледяной прогноз и назвали срокиВидео

04:47

Желток будет идеальным: как правильно варить яйца для салатов

04:22

Эксперт рассказал, какой дешевый овощ полезней всего для тела

03:50

Как понять, что в крови зашкаливает холестерин - ответ ученых

03:15

ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря: Епифаний назвал сроки

02:38

Названы пять признаков заражения Омикрон-штаммом коронавирусаВидео

02:21

На Новый год мандарины в цене станут "золотыми"Видео

01:40

Медик рассказала, как справиться с постковидным синдромомВидео

01:18

Доллар дороже 28 гривен: украинцев предупредили о резком валютном скачкеВидео

00:51

Приметы на 20 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня 20 декабря 2021: Львам – знаки судьбы, Скорпионам – соперники, Козерогам – потериВидео

Реклама
19 декабря, воскресенье
23:59

Литва хочет передать Украине летальное оружиеВидео

23:51

Гастроэнтеролог рассказал, чем могут быть полезны зеленые бананы

23:40

Депутаты будут голосовать дистанционно - СтефанчукВидео

23:20

В Днепре 19-летний парень зверски расправился со своим отцом

22:58

Противостояние НеАнгелов: Каминская назвала Смеюху "тупой" и заявила о трудностях в общенииВидео

22:53

Морозы будут трескучими недолго: в Украину ворвется неожиданное потеплениеВидео

22:44

В Одессе испекли рекордный штолен

22:05

"Россия не прощает своих детей": преподавательница университета Драгоманова плачет по Украине

21:49

Оружия хватит: в СНБО рассказали о готовности к возможному вторжению РФВидео

21:35

Все будут вовлечены в этот вопрос: Данилов детально рассказал о Плане обороны на случай вторжения РФВидео

20:58

Иностранцы выводят миллиарды из Украины: у Зеленского объяснили "бегство" инвесторов

20:54

Отключение SWIFT: в России говорят, что переживут, но в санкции не верятВидео

20:20

Делегация Когресса США посетила УкраинуВидео

19:53

В Украине начался новогодний "елкопад"Видео

19:47

Названы три находки, которые принесут невероятную удачу и богатствоВидео

19:39

В Кривом Роге девушка насильно заливала кошку пивом: дело дошло до суда

19:30

Мистер Никто и звать его Никакмнение

19:12

Украина нарвалась на многомиллионный штраф: сорвала поставку Ан-178 в ПеруВидео

18:48

Аналитик назвал курс доллара до конца годаВидео

18:44

Вовина тысяча: куда украинцы тратят деньги за вакцинациюВидео

Реклама
18:35

"Нас обманули": Украина требует компенсацию за отказ от ядерного оружияВидео

18:05

Под Киевом случилось масштабное ДТП: столкнулись 5 автомобилейВидео

17:58

В СНБО рассказали о "невидимом" оружии Украины в борьбе с РоссиейВидео

17:19

"РФ понимает только язык силы": Ярош предложил разместить в Украине ядерное оружиеВидео

17:14

Под Черниговом депутат насмерть сбил человека и скрылсяВидео

17:04

"Хочу Украину и Северный полюс": канадская газета создала карикатуру на ПутинаВидео

16:27

В Украине вводят "налог на огород": кого освободят от платежейВидео

15:53

Жена футболиста сборной Украины сверкнула идеальными формами в крохотном бикини

15:39

В ПЦУ предложили отменить пост на новогодние праздникиВидео

15:08

Холодная война с Россией или диалог: во Франции пригрозили Кремлю санкциямиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять