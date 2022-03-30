Военные 47-й танковой дивизий РФ бунтуют и разрывают контракты - не хотят воевать в Украине

Военные 47-й танковой дивизий РФ бунтуют и разрывают контракты / Reuters

Военнослужащие срочной службы путинской армии массово стали отказываться от участия в войне против Украины.

Оккупанты 26-го танкового полка из состава 47-й гвардейской танковой дивизии вооруженных сил РФ, подали рапорты о расторжении контрактов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По данным наших военных, в рядах ВС страны-агрессора по-прежнему возникают проблемы с комплектованием подразделений личным составом.

"Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты, после их участия в войне с Украиной начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт", – говорится в сообщении.

Читайте такжеРасстреляли прямо в зале: оккупанты убили известного детского тренера по боксуРанее мы сообщали, что российские военные моряки не хотят атаковать Одессу. Они поражены тем, насколько сильна система обороны города.

Также Главред писал, что пленный российский оккупант признался, что в украинском плену ему лучше, чем в армии. Также захватчик заявляет, что готов воевать за Украину.

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