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Военные 47-й танковой дивизий РФ бунтуют и разрывают контракты - не хотят воевать в Украине

30 марта 2022, 09:46

Военные не хотят выполнять преступный приказ Путин.

Российские военные в Мариуполе 24.02.2022
Военные 47-й танковой дивизий РФ бунтуют и разрывают контракты / Reuters

Военнослужащие срочной службы путинской армии массово стали отказываться от участия в войне против Украины.

Оккупанты 26-го танкового полка из состава 47-й гвардейской танковой дивизии вооруженных сил РФ, подали рапорты о расторжении контрактов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По данным наших военных, в рядах ВС страны-агрессора по-прежнему возникают проблемы с комплектованием подразделений личным составом.

"Так, военнослужащие срочной службы 26-го танкового полка из состава 47-й танковой дивизии, подписавшие контракты, после их участия в войне с Украиной начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт", – говорится в сообщении.

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Также Главред писал, что пленный российский оккупант признался, что в украинском плену ему лучше, чем в армии. Также захватчик заявляет, что готов воевать за Украину.

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