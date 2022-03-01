Экипажи кораблей РФ не хотят штурмовать Одессу и устраивают бунты

Экипажи кораблей РФ не хотят штурмовать Одессу / Reuters

Российские военные моряки не хотят атаковать Одессу. Они поражены тем, насколько сильна система обороны города.

Об этом написал председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук в Facebook.

По его словам, адмиралы побуждают флот к выходу на одесский рейд, однако среди экипажей уже зреют бунты.

"Пушечное мясо в консервных банках просто съедят одесские черноморские бычки, а кацапские мамки не получат даже цинковых гробов", – отметил Сергей Братчук.

Ранее о бунты на русских кораблях из-за нежелания штурмовать Одессу рассказали также в издании "Думская" со ссылкой на слова украинских военных. Большие десантные корабли собирались причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановському пляжу, однако в последний момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.

Также сообщалось, что в результате обстрела воинской части в Ахтырке погибли более 70 человек. Сейчас спасатели продолжают доставать тела из-под завалов.

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