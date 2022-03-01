Экипажи кораблей РФ не хотят штурмовать Одессу и устраивают бунты

Российские военные поражены системой обороны города.
Российские военные моряки не хотят атаковать Одессу. Они поражены тем, насколько сильна система обороны города.
Об этом написал председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук в Facebook.
По его словам, адмиралы побуждают флот к выходу на одесский рейд, однако среди экипажей уже зреют бунты.
"Пушечное мясо в консервных банках просто съедят одесские черноморские бычки, а кацапские мамки не получат даже цинковых гробов", – отметил Сергей Братчук.
Ранее о бунты на русских кораблях из-за нежелания штурмовать Одессу рассказали также в издании "Думская" со ссылкой на слова украинских военных. Большие десантные корабли собирались причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановському пляжу, однако в последний момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.
Также сообщалось, что в результате обстрела воинской части в Ахтырке погибли более 70 человек. Сейчас спасатели продолжают доставать тела из-под завалов.
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