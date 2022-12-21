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"Война переходит в новую фазу": в Белом доме назвали причину визита Зеленского в США

21 декабря 2022, 18:49
Зеленский осознавал риски, на которые он шел, покидая Украину, и США работают над тем, чтобы эта поездка была безопасной.
Зеленский и Байден
В Белом доме объяснили, почему Байден пригласил Зеленского в США / ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Президент США Джо Байден пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтон, так как он решил, что война в Украине вступила в новый этап. Об этом заявил спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби в эфире CNN.

"Президент действительно считает, что по мере приближения зимы, когда мы вступаем в новую фазу этой войны, это хорошее время для двух лидеров, чтобы сесть с глазу на глаз и поговорить", - сказал Кирби.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на продолжении военной и экономической помощи США вместе с сохранением санкций против России и поддержкой украинского народа.

Также Кирби отметил, что лидеры обеих стран обсудят, как может закончиться война. По его словам, это деликатная тема, которая является предметом некоторых разногласий между западными лидерами.

"Я не сомневаюсь, что они будут говорить о понятии президента Зеленского о "справедливом мире" и о том, как это выглядит, каковы его компоненты и как мы поможем Украине достичь этого", - сказал Кирби.

Как отметил представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности, Зеленский осознавал риски, на которые он шел, покидая Украину, и США работают над тем, чтобы эта поездка была безопасной.

"Мы сотрудничаем с ним и его сотрудниками, чтобы убедиться, что мы сможем безопасно осуществить эту поездку, как проезжая через Соединенные Штаты, так и возвращаясь назад", - добавил Кирби.

Встреча Зеленского и Байдена

Сегодня, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент встретится со своим коллегой Джо Байденом в США.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, во время встречи Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом президент позволит напрямую объяснить реальную ситуацию в Украине и рассказать, какое именно оружие нужно ВСУ, чтобы в дальнейшем бороться с российской агрессией. Также визит Зеленского опровергнет попытки России распространить фейки о том, что якобы отношения между Америкой и Украиной "охлаждаются".

К слову, у Путина уже разразились реакцией на визит Зеленского в США. Так, рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не ждет для себя ничего хорошего в связи с этим визитом. Кремлевский представитель также отметил, что визит Зеленского в Вашингтон сделает Москве только хуже.

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война в Украине Владимир Зеленский Джо Байден
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