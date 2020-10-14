Война в Карабахе: Россия назвала путь решения конфликта и захотела отправить наблюдателей

Нагорный Карабах нуждается в миротворцах, полагает Лавров.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что конфликт в Нагорном Карабахе можно урегулировать политическим путем.
В Карабахе необходимо развернуть миротворцев, которые будут контролировать соблюдение перемирия, рассказал глава МИД во время интервью, сообщает РИА Новости в Telegram.
По словам Лаврова, Москва полагает, что в Нагорный Карабах должны оправиться российские наблюдатели.
"Москва считает, что в Карабахе должны быть российские наблюдатели, но последнее слово за сторонами конфликта (Азербайджан и Армения – Ред.)", – приводит агентство слова министра.
- Напомним, Азербайджан и Армения на протяжении десятков лет ведут конфликт за Нагорный Карабах.
- Противостояние обострилось утром 27 сентября – стороны обвинили друг друга в провокациях, ввели военное положение и продолжили участвовать в боях.
- Сергей Лавров предложил Россию в качестве посредника в процессе разрешения конфликта. Потом президент РФ Владимир Путин пригласил глав МИД Азербайджана и Армении 9 октября посетить Москву для консультаций относительно конфликта при посредничестве российского МИДа.
- Армения и Азербайджан в ночь на 10 октября договорились о перемирии в Нагорном Карабахе и согласились начать обмен пленными и убитыми. Перемирие вступило в силу 10 октября в 12:00, однако почти сразу было нарушено.
Автор: Екатерина Присяжнюк