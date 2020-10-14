Война в Карабахе: Россия назвала путь решения конфликта и захотела отправить наблюдателей

Конфликт в Карабахе можно решить политическим путем, сообщил Сергей Лавров / Reuters

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что конфликт в Нагорном Карабахе можно урегулировать политическим путем.

В Карабахе необходимо развернуть миротворцев, которые будут контролировать соблюдение перемирия, рассказал глава МИД во время интервью, сообщает РИА Новости в Telegram.

По словам Лаврова, Москва полагает, что в Нагорный Карабах должны оправиться российские наблюдатели.

"Москва считает, что в Карабахе должны быть российские наблюдатели, но последнее слово за сторонами конфликта (Азербайджан и Армения – Ред.)", – приводит агентство слова министра.