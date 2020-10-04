Война за Карабах: экс-глава МИД Украины объяснил, кто станет настоящим победителем

Война за Нагорный Карабах / Фейсбук А.Ованнисяна

В конфликте вокруг Нагорного Карабаха Украина должна заявить о принципе территориальной целостности Азербайджана, учитывая, что у Донбасс и Крым пока остаются оккупированными, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Но сбалансированная реакция официального Киева должна оставаться такой и дальше, подчеркнул он в комментарии ТСН.

Во-первых, Украина должна сохранять каналы общения и влияния со всеми игроками, если решит прибегнуть к своей игре. Во-вторых, в Украине очень существенные армянская и азербайджанская громады, которые имеют свое влияние на политику, существенные позиции в бизнесе, и Россия это может достаточно быстро использовать для эмоциональных всплесков и манипуляций, считает он.

Экс-глава МИД Украины уверен, что на сегодня со стороны Азербайджана идет "разведка боем".

"Это действительно серьезный масштаб и одновременно ведется настоящая информационная война. То есть, по масштабу это реально беспрецедентно за последние годы", - отметил он.

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Дипломат также указал на то, что сейчас игра ведется в том числе между Россией и Турцией за позиционирование на всем Кавказе.

"Эта игра может закончиться прекращением огня в ближайшее время, и я считаю, что она так и закончится. Вопрос только в том, на каких условиях. Я считаю, что Турция для себя хочет получить лучшие условия, создав в том числе или формат, или более неформальную некую структуру вокруг Нагорного Карабаха по принципу Сирии. Для России это конечно существенная потеря влияния. Это также будет олицетворением новой роли Турции, как региональной мощи в целом, так и на Южном Кавказе в частности. Это будет также влиять на энергетическую безопасность, учитывая нефть и возможные газопроводы", — добавил Климкин.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах