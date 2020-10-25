Войска России вошли в Карабах – заявление Азербайджана и Армении

Пограничные пункты РФ выставляются по всей протяженности госграницы между Азербайджаном и Арменией.
Конфликт в Нагорном Карабахе расширяется: помимо войск Азербайджана и Армении там теперь находятся и военные пограничные пункты России. Фото этих пунктов опубликовали ВС Азербайджана.
"После разгрома армянских оккупантов на юге с дальнейшим продвижением к госгранице азербайджанские вооруженные силы наткнулись на российский триколор", – сообщают ВС Азербайджана в своем Телеграм-канале.
По их данным, российские пограничные пункты выставляются по всей протяженности государственной границы между Азербайджаном и Арменией.
В свою очередь в Армении уточнили, что речь идет о полевых лагерях, а не о пограничных пунктах.
При этом ни одна из сторон не уточнила, что именно понимается под определением "погранпункт" или "полевой лагерь".
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанское противостояние в Нагорном Карабахе вновь вспыхнуло утром, 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в обстреле районов анклава НКР, а в Баку заявили о провокации Армении и объявили о начале контрнаступательной операции.
- 25 октября 2020 Алиев назвал число отвоеванных у Армении территорий в Нагорном Карабахе. Азербайджан продолжает проводить военную операцию в Нагорном Карабахе.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку готовы прекратить огонь при условии, согласно которому Армения согласится выполнить базовые двусторонние договоренности.
- Алиев подчеркивал, что Азербайджан готов начать переговоры с Арменией, однако Баку будет настаивать, чтобы "абсолютно все азербайджанские районы" были освобождены.
Автор: Диана Беловодская