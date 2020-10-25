Войска России вошли в Карабах – заявление Азербайджана и Армении

Война за Нагорный Карабах - Азербайджан наткнулся на войска России / GettyImages

Конфликт в Нагорном Карабахе расширяется: помимо войск Азербайджана и Армении там теперь находятся и военные пограничные пункты России. Фото этих пунктов опубликовали ВС Азербайджана.

"После разгрома армянских оккупантов на юге с дальнейшим продвижением к госгранице азербайджанские вооруженные силы наткнулись на российский триколор", – сообщают ВС Азербайджана в своем Телеграм-канале.

По их данным, российские пограничные пункты выставляются по всей протяженности государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

В свою очередь в Армении уточнили, что речь идет о полевых лагерях, а не о пограничных пунктах.

При этом ни одна из сторон не уточнила, что именно понимается под определением "погранпункт" или "полевой лагерь".

Война за Нагорный Карабах - Азербайджан наткнулся на войска России

Конфликт в Нагорном Карабахе