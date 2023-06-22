ВСУ не применили все свои силы, оценивать контрнаступление еще рано – NYT

Проблемой для армии Украины является и авиация оккупантов страны-агрессора России которая в нынешней ситуации получила пространство для маневры.

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Оценивать контрнаступление ВСУ можно будет как минимум спустя недели или месяцы - СМИ / фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Силы обороны Украины еще не задействовали все свои возможности, поэтому контрнаступление идет медленно. Давать оценку военной кампании ВСУ можно будет спустя недели или месяцы. Среди сложностей – непростая для наступления местность на юге и работа авиации оккупантов России.

В материале The New York Times речь идет о том, что оценивать успехи ВСУ на данный момент рано. Выводы можно будет сделать спустя недели или месяцы, поэтому нужно воздержаться от завышенных ожиданий.

Журналисты со ссылкой на украинских военных пишут, что оккупанты РФ хорошо обустроили свои окопы и умеют удерживать позиции. Местность на юге – широкие открытые поля и небольшие высоты – заставляют украинскую армию сталкиваться с трудностями в ходе наступления.

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По словам эксперта по обороне Центра стратегических и международных исследований Сета Джонса, армия Украины еще не применила большую часть своих сил, которые подготовлены к контрнаступлению. Поэтому продвижение идет медленно.

"Если бы они бросили все силы прямо сейчас и темпы были бы медленными, это было бы проблематично", - говорит Джонс.

Также он считает, что еще одна проблема – вражеская авиация, у которой в нынешних условиях появляется больше возможностей для ударов.

"На протяжении всей войны боевые самолеты и ударные вертолеты ВС РФ избегали контролируемого Украиной воздушного пространства, опасаясь быть сбитыми, но контрнаступление ВСУ открывает перед ними новые возможности", - подчеркивается в материале.

Контрнаступление ВСУ

В американском Институте изучения войны ранее поделились своей оценкой относительно наступательных операций армии Украины. Как полагают аналитики, ВСУ продвинулись минимум на трех участках. Оккупанты России перебрасывают войска с левобережья Херсонщины на Запорожское и Бахмутское направления.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что войска Украины наступают на юге, идут тяжелые бои. Российские оккупанты, в свою очередь, наступают на Купянском и Лиманском направлениях.

В Министерстве обороны США считают, что Украину ждут тяжелые бои. Войскам понадобится время для освобождения своих территорий. При этом в Пентагоне прогнозируют успех украинских войск.

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