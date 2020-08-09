Выборы в Беларуси: кто лидирует на зарубежных избирательных участках

Результаты получились прямо противоположными официальному экзит-полу с участков в Беларуси.
Появились данные неофициального экзит-пола с 18 зарубежных избирательных участков по выборам президента Беларуси. Результаты получились прямо противоположные официальному экзит-полу с участков в Беларуси.
Об этом Радио свобода сообщили организаторы экзит-пола.
- Светлана Тихановская набирает 71,28%,
- 14,73% отказались отвечать,
- у Александра Лукашенко 10,09%,
- против всех 2,28%,
- у остальных кандидатов около 0,5%.
Согласно предварительным данным белорусского экзит-пола, Лукашенко получил 79,7% голосов. При этом на втором месте по результатам опросов оказалась Светлана Тихановская, набравшая 6,8% голосов. Третье место занимает Анна Канопацкая с результатом в 2,3%.
Явка на выборах президента Беларуси к 18:00 составила 79%.
Выборы президента в Беларуси
Напомним, в Беларуси завершилось голосование на выборах президента страны. Закрыты все избирательные участки - огромное количество людей не успело отдать свой голос из-за больших очередей.
Также отметим, в Беларуси оппозиция сообщает, что действующий президент Александр Лукашенко уже подготовился к побегу из страны в случае проигрыша на выборах.
Как ранее сообщалось, в Беларуси стал известен план оппозиции, который планируют применить, если победу на выборах президента одержит действующий глава государства Александр Лукашенко.