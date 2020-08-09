Выборы в Беларуси: кто лидирует на зарубежных избирательных участках

Светлана Тихановская лидирует на зарубежных участках - эксзит-пол / Reuters

Появились данные неофициального экзит-пола с 18 зарубежных избирательных участков по выборам президента Беларуси. Результаты получились прямо противоположные официальному экзит-полу с участков в Беларуси.

Об этом Радио свобода сообщили организаторы экзит-пола.

Светлана Тихановская набирает 71,28%,

14,73% отказались отвечать,

у Александра Лукашенко 10,09%,

против всех 2,28%,

у остальных кандидатов около 0,5%.

Согласно предварительным данным белорусского экзит-пола, Лукашенко получил 79,7% голосов. При этом на втором месте по результатам опросов оказалась Светлана Тихановская, набравшая 6,8% голосов. Третье место занимает Анна Канопацкая с результатом в 2,3%.

Явка на выборах президента Беларуси к 18:00 составила 79%.

Выборы президента в Беларуси

Напомним, в Беларуси завершилось голосование на выборах президента страны. Закрыты все избирательные участки - огромное количество людей не успело отдать свой голос из-за больших очередей.

Также отметим, в Беларуси оппозиция сообщает, что действующий президент Александр Лукашенко уже подготовился к побегу из страны в случае проигрыша на выборах.

Как ранее сообщалось, в Беларуси стал известен план оппозиции, который планируют применить, если победу на выборах президента одержит действующий глава государства Александр Лукашенко.