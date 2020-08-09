Выборы в Беларуси: за президента досрочно проголосовали почти 42% избирателей

Активисты заявили о завышении явки в ходе досрочного голосования.
В воскресенье, 9 августа, в Беларуси – основной день голосования на выборах президента страны. За пять дней - с 4 по 8 августа – 41,7% избирателей проголосовали досрочно.
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Беларуси.
Как сообщается, меньше всего людей пришли на избирательные участки в Минске, а активнее всего голосовали в Гомельской области. Результаты в областях следующие:
- Брестская область - 38,40%;
- Витебская область - 39,34%;
- Гомельская область - 54,44%;
- Гродненская область - 38,60%;
- Минская область - 39,66%;
- Могилевская область - 49,92%;
- Минск - 33,40%.
При этом в общественной инициативе Честные люди заявляли о завышении явки в ходе досрочного голосования.
"Есть основания полагать, что как минимум на десятках участков по всей стране данные официальных протоколов даже близко не соответствуют действительности", - передает tut.by со ссылкой на активистов.
Как сообщал Главред, ночью перед днем выборов в Минске зафиксировали колонны бронетранспортеров.