Выборы в Беларуси: за президента досрочно проголосовали почти 42% избирателей

Меньше всего людей пришли на избирательные участки в Минске / Фото выборы в Беларуси (centralasia.media

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси – основной день голосования на выборах президента страны. За пять дней - с 4 по 8 августа – 41,7% избирателей проголосовали досрочно.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Беларуси.

Как сообщается, меньше всего людей пришли на избирательные участки в Минске, а активнее всего голосовали в Гомельской области. Результаты в областях следующие:

Брестская область - 38,40%;

Витебская область - 39,34%;

Гомельская область - 54,44%;

Гродненская область - 38,60%;

Минская область - 39,66%;

Могилевская область - 49,92%;

Минск - 33,40%.

При этом в общественной инициативе Честные люди заявляли о завышении явки в ходе досрочного голосования.

"Есть основания полагать, что как минимум на десятках участков по всей стране данные официальных протоколов даже близко не соответствуют действительности", - передает tut.by со ссылкой на активистов.

Как сообщал Главред, ночью перед днем выборов в Минске зафиксировали колонны бронетранспортеров.