"Глубоко шокирован": Зеленский отреагировал на взрывы в Ливане

Зеленский выразил соболезнования в связи со взрывами в Бейруте / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на информацию о масштабных взрывах, которые произошли в Бейруте. Президент заявил, что был шокирован последствиями трагедии.

Украинский президент выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией. Об этом Зеленский написал в Twitter.

"Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал глава государства.

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Напомним, несколько часов назад в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва.

Как писал Главред, сегодня вечером в столице Ливана городе Бейруте прогремели мощные взрывы в окрестностях городского порта.

Мощной взрывной волной были выбить стекла в окнах зданий, а в некоторых снесло перегородки. Очевидцы публикуют кадры из здания, в котором взрывной волной разрушило часть конструкций.

Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой.

Также отметим, посольство Украины в Ливане просит сообщить о пострадавших в результате мощного взрыва в столице страны Бейруте.