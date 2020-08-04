"Глубоко шокирован": Зеленский отреагировал на взрывы в Ливане

Президент выразил соболезнования родственникам погибших.
Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на информацию о масштабных взрывах, которые произошли в Бейруте. Президент заявил, что был шокирован последствиями трагедии.
Украинский президент выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией. Об этом Зеленский написал в Twitter.
"Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым", - написал глава государства.
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Напомним, несколько часов назад в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва.
Как писал Главред, сегодня вечером в столице Ливана городе Бейруте прогремели мощные взрывы в окрестностях городского порта.
Мощной взрывной волной были выбить стекла в окнах зданий, а в некоторых снесло перегородки. Очевидцы публикуют кадры из здания, в котором взрывной волной разрушило часть конструкций.
Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой.
Также отметим, посольство Украины в Ливане просит сообщить о пострадавших в результате мощного взрыва в столице страны Бейруте.