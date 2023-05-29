"Я оценил его шутку": Токаев послал Лукашенко вместе с "союзным государством"

Казахстану не нужно становиться обладателем ядерного оружия, уверен Касым-Жомарт Токаев.

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Касым-Жомарт Токаев ответил Александру Лукашенко / akorda.kz, Скриншот

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высмеял предложение Александра Лукашенко Астане присоединиться к "союзному государству" РФ и Беларуси.

Странное предложение Лукашенко Токаев назвал "шуткой". Соответствующее видео опубликовано в Сети.

"Я по достоинству оценил его (Лукашенко, — ред.) шутку. Необходимости в этом нет", — с улыбкой сказал президент Казахстана.

видео дня

Он также заявил о том, что Казахстану не нужно становиться обладателем ядерного оружия, о чем ранее также говорил Лукашенко.

"Ядерное оружие нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия", — добавил Токаев.

Что такое "союзное государство"

Псевдообразование двух участников - России и Беларуси. Стороны заявляли о намерении поэтапной организации единого политического, экономического, военного, таможенного и валютного пространства. Большинство заявленных целей так и остаются на бумаге. "СГ" служит одним из рычагов давления РФ на Беларусь.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял о том, что так называемое "союзное государство" представляет угрозу для Украины.

Смотрите видео - Токаев высмеял предложение Лукашенко:

Президент Казахстана ответил Александру Лукашенко / Скриншот

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее отказался признавать самопровозглашенные "ЛДНР". Это громкое заявление казахского лидера российский оппозиционный политик Геннадий Гудков назвал сигналом Владимиру Путину.

"Это не прямая речь, но Токаев этим ему сказал: "Володя, ты – проиграл. Я не хочу с тобой иметь никаких дел, чтобы потом не возникали проблемы", - пояснил Гудков.

Отметим, что еще в начале войны официальный Казахстан отклонил запрос властей РФ присоединиться к боевым действиям в Украине. В Казахстане заявили, что не признают "ЛДНР" и не видят повода для агрессии против Украины.

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